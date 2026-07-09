به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، اعلام کرد که با وجود کاهش ۱۴ درصدی سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته، وزارت نیرو موفق شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ نیروگاههای تجدیدپذیر،برقابی و اتمی، مصرف سوخت را ۶ درصد کاهش داده و ذخیره گازوئیل کشور را برای اولین بار در فصل تابستان به رقم بی‌سابقه ۳ میلیارد لیتر برساند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در اظهاراتی پیرامون عملکرد مدیریت سوخت در بخش نیروگاهی، از یک موفقیت عملیاتی بزرگ خبر داد و اظهار داشت: با همکاری نزدیک با وزارت نفت، امسال موفق شدیم در مقایسه با سال گذشته، ذخیره گازوییل کشور را به سطح بسیار مطلوب ۳ میلیارد لیتر برسانیم که نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر بیشتر است.

رجبی مشهدی با اشاره به چالش کاهش تأمین سوخت تأکید کرد: از ابتدای سال جاری، مجموع سوخت‌ تحویلی شامل گاز، گازوئیل و مازوت (سوخت معادل) با ۱۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است که با این حال توانستیم مصرف سوخت را ۶ درصد (معادل ۱.۵ میلیارد لیتر) کاهش دهیم.

وی عوامل اصلی این موفقیت را در سه محور خلاصه کرد:

۱. توسعه و بهره‌برداری بیشتر از نیروگاه‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر.

۲. بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه اتمی که امسال زودتر از سال گذشته در مدار قرار گرفته است.

۳. مدیریت و کاهش مصرف در بخش‌های مختلف.

معاون وزیر نیرو در پایان افزود: افزایش ذخیره گازوئیل به ۳ میلیارد لیتر در این مقطع از سال، یک موفقیت بزرگ است که اگر این روند ادامه یابد، ذخایر بسیار مناسبی را برای فصل زمستان در اختیار خواهیم داشت و امنیت انرژی کشور را تضمین می‌کند.

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