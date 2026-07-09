مهلت اصلاح و ثبت خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده؛ تا ۲۸ تیر

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اظهار نامه/ خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان محترم بازخورد داده می‌شود. پس از آن مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱٤٠٥/٠٤/۲۸ مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره نمودن اظهارنامه/خلاصه عملکرد خود اقدام نمایند.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ اظهار نامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ ذخیره شده تا پایان روز یاد شده به شرح زیر بخشیده شود:

*- برای دوره زمستان ۹۵ درصد *

*- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد*

*- برای دوره بهار ۸۵ درصد*

شرط بهره مندی از این بخشودگی *پرداخت یا ترتیب پرداخت* (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه/ خلاصه عملکرد ثبت یا ذخیره شده بابت دوره‌های مالیاتی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/٢٩ خواهد بود.

براساس این بخشنامه، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/ خلاصه عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ ذخیره نمودن اظهارنامه/ خلاصه عملکرد خود در موعد فوق‌الذکر اقدام نکنند یا در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند *حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده* در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/