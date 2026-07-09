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۵ بانک آماده فروش ارز اربعین هستند

۵ بانک آماده فروش ارز اربعین هستند
کد خبر : 1810725
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بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های ملی، سپه، ملت، شهر و گردشگری برای فروش ارز اربعین به زائران آماده هستند.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های ملی ایران، سپه، ملت، شهر و گردشگری برای فروش ارز اربعین به زائران آماده هستند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، جزئیات مربوط به فروش ارز اربعین از سوی این بانک‌ها، شامل فهرست شعب فعال، ساعات کاری و نحوه عرضه ارز به‌صورت حضوری یا غیرحضوری، از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی هر یک از بانک‌های یادشده به اطلاع عموم خواهد رسید.

بانک مرکزی همچنین با اشاره به اطلاعیه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ درباره ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی، اعلام کرد: در اجرای ماده (۲) این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز معتبر از این بانک مجاز به فروش ارز اربعین به زائران با نرخ توافقی هستند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که جزئیات تکمیلی درباره به‌روزرسانی فهرست بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز و همچنین اعلام آمادگی سایر بانک‌ها برای فروش ارز اربعین، از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور به اطلاع عموم خواهد رسید.

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