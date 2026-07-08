قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

به گزارش ایلنا، قیمت حواله دلار امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۵۴۹ تومان و قیمت فروش حواله یورو نیز در این مرکز ۱۶۹ هزار و ۶۸۶ تومان است.

قیمت سایر ارز‌ها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:

قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۴۹ تومان.

قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۵۱ تومان.

قیمت فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۵۹ تومان.

انتهای پیام/