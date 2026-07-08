خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
کد خبر : 1810287
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت حواله دلار امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۵۴۹ تومان است.

به گزارش ایلنا، قیمت حواله دلار امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۵۴۹ تومان و قیمت فروش حواله یورو نیز در این مرکز ۱۶۹ هزار و ۶۸۶ تومان است.

قیمت سایر ارز‌ها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:

قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۴۹ تومان.

قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۵۱ تومان.

قیمت فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۵۹ تومان.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی