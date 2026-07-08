یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
کاهش ترافیک بار در مرزهای زمینی و بازگشت به مسیر تنگه هرمز/ همه تخم مرغها را در سبد خلیج فارس نگذاریم
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ترافیک بار در مرزهای زمینی با بازگشایی تنگه هرمز، گفت: این جنگ به ما درسهایی داد که همه تخم مرغها را در سبد خلیج فارس نگذاریم.
امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «بازگشایی تنگه هرمز، چه تاثیری بر روند تجارت کشور داشته است و آیا اساسا از ترافیک بار در مرزهای زمینی کاسته است یا خیر؟» گفت: باز شدن تنگه هرمز وضعیت تجارت کشور را بهبود داده و بخشی از بار زمینی را در سایر مرزها کم کرده است.
افزایش هزینه تجارت به دلیل هزینه بیمه دریایی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تسریع در این وضعیت در روزهای آینده، گفت: با توجه به اینکه این اتفاق تازه افتاده و تنگه هرمز به تازگی باز شده است، هنوز اثر اصلی بازگشایی تنگه هرمز بر تجارت ما مشخص نشده؛ ضمن اینکه هزینه بیمه دریایی به دلیل تداوم جنگ در منطقه، افزایش پیدا کرده و به تبع بر هزینههای تجارت افزوده است.
روشنبخش ادامه داد: با توجه به فرایند جدید تجاری در تنگه هرمز بعد از جنگ، تازه دو هفته است که این فرآیند جاری و ساری شده و به همین دلیل، هنوز روند تجاری ما به حالت قبل بازنگشته است؛ ولی انتظار داریم که با ادامه آتشبس، این روند به حالت عادی بازگردد.
لزوم اصلاح حکمرانی تجاری در کریدورها
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه، این جنگ درسهای زیادی برای الگوهای تجاری کشور داشت، گفت: نباید از یاد ببریم که این جنگ به ما درسهایی داد که از درسهای این جنگ باید استفاده کنیم.
روشنبخش افزود: یکی از نکاتی که سازمان توسعه تجارت هم آن را دنبال میکند، اصلاح حکمرانی تجاری در کریدورهاست؛ به این مفهوم که اگر دوباره شرایط کشور به شرایط قبلی برگردد، ما بتوانیم مثل قبل نگاهمان را به سایر کریدورها نیز به جای تنگه هرمز معطوف کنیم و مثل قبل جنگ با این مسائل برخورد نکنیم چون در خیلی از مسائل آسیب خواهیم دید.
زمان، زمان توسعه زیرساختهای تجاری است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به توسعه اقدامات تجاری در مرزهای زمینی، گفت: برنامهریزی میکنیم که اگر همه چیز به شرایط عادی برگردد بازهم توسعه اقدامات مرزی را با کشورهای همسایه و هم در زمینه قوی کردن زیرساختهای لجستیک و حمل و نقل در مرزهای مختلف ازجمله اوراسیا و ترکیه و همچنین برای اتصال با مصر و آفریقا و سایر به کشورها میتوانیم زیرساختها را گسترده کنیم که همه تخم مرغها را در سبد خلیج فارس و دریای عمان نگذاریم.