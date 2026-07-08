حسین عباس‌نژاد، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه در حملات شب گذشته هیچ یک از بنادر تجاری هرمزگان مورد حمله قرار نگرفتند، اظهار داشت: در حملات شب گذشته هیچ خسارتی به بنادر تجاری هرمزگان وارد نیامد.

وی با بیان اینکه در تمام مدت چند ماه گذشته بنادر هرمزگان فعال بودند، گفت: خوشبختانه در تمام این مدت عملیات بندری و تخلیه و بارگیری در بنادر هرمزگان انجام می‌شد. البته برگشت به حالت عادی تجاری در بنادر جنوب کشور زمانبر است و نمی توان گفت که از همان ساعت اول شرایط به حالت عادی برگشت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره وضعیت همکاری‌های بندری با کشور امارات متحده عربی تاکید کرد: ایران هیچ منع دریایی با بنادر امارات اعمال نکرده است.

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