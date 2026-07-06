مدیر عامل شرکت ملی پست:
پویش نامه به رهبر شهید تا ۲۵ تیر ادامه دارد
مدیر عامل شرکت ملی پست، با اشاره به راه اندازی پویش «نامه به رهبر شهید» و تداوم آن تا ۲۵ تیرماه، عنوان کرد که منتخب این نامهها منتشر خواهند شد.
به گزارش ایلنا، محمد احمدی در حاشیه حضور خود در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهارکرد: شرکت ملی پست در مراسم تشییع رهبر شهید دوش به دوش همه مررم ایران و پا به پای عاشقان قائد امت حضور خود را به اثبات رساند.
وی درباره برپایی پویش «نامه به رهبر شهید انقلاب» که به صورت مشترک از سوی دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت و شرکت ملی پست راه اندازی شده است، ادامه داد: راه اندازی پویش نامه به رهبر شهید برای ثبت نکات ارزشمند مردمی بود که شاید در گوشه گوشه ایران اسلامی فرصت حضور درمراسم را نداشته باشند و فضا و شرایط برای آنها فراهم نشده باشد اما میتوانند دل نوشتههای خود به رهبر شهید را در قالب نامه ثبت کرده و به مجموعه شرکت ملی پست به عنوان امانت دار بسپارند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست، این نامهها جمع آوری شده و به گنجینه ارزشمندی برای ثبت این مقطع مهم در تاریخ ایران اسلامی تبدیل میشوند.
احمدی با بیان اینکه پویش نامه به رهبر شهید از چند روز قبل شروع شده است و تا ۲۵ تیرماه در سراسر کشورادامه دارد، توضیح داد: هر کسی میتواند روی هر کاغذی دل نوشته خود را بنویسد و درصندوق پستی بیاندازد یا به دفاتر پستی مراجعه کرده و نامه را تحویل دهد.
بر اساس اظهارات وی، تیم ارزیابی و تحلیل برای خواندن این نامهها معین شدهاند و نهایتا منتخب این نامهها منتشر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: از آنجا که جمع آوری نامهها به صورت چند لایه در غرفههای شرکت ملی پست در مسیر تشییع و آیین وداع و همچنین از سوی صندوقهای پست و دفاتر پست انجام میشود؛ برآورد میشود که تا کنون هزاران نامه گردآوری شده باشد.