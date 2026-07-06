پویش نامه به رهبر شهید تا ۲۵ تیر ادامه دارد

به گزارش ایلنا، محمد احمدی در حاشیه حضور خود در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهارکرد: شرکت ملی پست در مراسم تشییع رهبر شهید دوش به دوش همه مررم ایران و پا به پای عاشقان قائد امت حضور خود را به اثبات رساند.

وی درباره برپایی پویش «نامه به رهبر شهید انقلاب» که به صورت مشترک از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و شرکت ملی پست راه اندازی شده است، ادامه داد: راه اندازی پویش نامه به رهبر شهید برای ثبت نکات ارزشمند مردمی بود که شاید در گوشه گوشه ایران اسلامی فرصت حضور درمراسم را نداشته باشند و فضا و شرایط برای آن‌ها فراهم نشده باشد اما می‌توانند دل نوشته‌های خود به رهبر شهید را در قالب نامه ثبت کرده و به مجموعه شرکت ملی پست به عنوان امانت دار بسپارند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست، این نامه‌ها جمع آوری شده و به گنجینه ارزشمندی برای ثبت این مقطع مهم در تاریخ ایران اسلامی تبدیل می‌شوند.

احمدی با بیان اینکه پویش نامه به رهبر شهید از چند روز قبل شروع شده است و تا ۲۵ تیرماه در سراسر کشورادامه دارد، توضیح داد: هر کسی می‌تواند روی هر کاغذی دل نوشته خود را بنویسد و درصندوق پستی بیاندازد یا به دفاتر پستی مراجعه کرده و نامه را تحویل دهد.

بر اساس اظهارات وی، تیم ارزیابی و تحلیل برای خواندن این نامه‌ها معین شده‌اند و نهایتا منتخب این نامه‌ها منتشر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: از آنجا که جمع آوری نامه‌ها به صورت چند لایه در غرفه‌های شرکت ملی پست در مسیر تشییع و آیین وداع و همچنین از سوی صندوق‌های پست و دفاتر پست انجام می‌شود؛ برآورد می‌شود که تا کنون هزاران نامه گردآوری شده باشد.

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