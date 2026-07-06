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خاموشی سراسری در کوبا در پی تشدید بحران سوخت و فروپاشی شبکه برق

خاموشی سراسری در کوبا در پی تشدید بحران سوخت و فروپاشی شبکه برق
کد خبر : 1809714
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هم‌زمان با کاهش شدید ذخایر سوخت و تداوم ناپایداری در شبکه برق کوبا، این کشور ۱۰ میلیون نفری روز دوشنبه بار دیگر شاهد خاموشی سراسری شد؛ رخدادی که به گفته مقام‌های کوبایی، بررسی علت دقیق آن همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از منابع رسمی کوبا، شرکت دولتی «اتحادیه برق» این کشور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که شبکه برق سراسری کوبا دچار اختلال گسترده شده و علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

وزارت انرژی و معادن کوبا نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که پروتکل‌های اضطراری برای بازیابی جریان برق و بازگرداندن پایداری به شبکه فعال شده است.

خاموشی اخیر در حالی رخ داده که کوبا طی ماه‌های گذشته با بحران عمیق تأمین سوخت، فرسودگی نیروگاه‌ها و ناترازی شدید میان تولید و مصرف برق مواجه بوده است. این کشور تنها حدود ۴۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند و بخش قابل توجهی از نیاز انرژی آن وابسته به واردات است.

بر اساس گزارش‌ها، بحران سوخت در کوبا از ماه ژانویه شدت گرفته است؛ زمانی که تهدیدهای واشنگتن علیه کشورهای فروشنده یا تأمین‌کننده نفت برای این جزیره، فشارهای اقتصادی و مالی بر هاوانا را افزایش داد. در همین حال، محموله ۷۳۰ هزار بشکه‌ای نفت که اواخر ماه مارس از سوی یک نفتکش روسی به کوبا تحویل شده بود، تا پایان ماه آوریل به مصرف رسید.

تشدید بحران انرژی در ماه‌های اخیر، پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم کوبا بر جای گذاشته است. گزارش‌ها حاکی است که بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل عمومی این کشور متوقف شده و مقام‌های بهداشتی نیز ناچار به لغو ده‌ها هزار عمل جراحی شده‌اند.

دولت کوبا همچنین برای مدیریت وضعیت موجود، اجرای برنامه خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده را در دستور کار قرار داده است؛ خاموشی‌هایی که در برخی مناطق گاهی بیش از ۲۴ ساعت متوالی ادامه یافته است.

این نخستین خاموشی گسترده در کوبا طی ماه‌های اخیر نیست. پیش‌تر در اواسط ماه مارس نیز کل جزیره با خاموشی سراسری مواجه شده بود و در اواسط ماه مه نیز استان‌های شرقی کوبا شاهد قطع گسترده برق بودند.

کارشناسان، فرسودگی زیرساخت‌های تولید برق، کاهش دسترسی به سوخت، محدودیت‌های مالی و وابستگی بالای شبکه برق کوبا به سوخت‌های وارداتی را از مهم‌ترین عوامل تکرار خاموشی‌های گسترده در این کشور ارزیابی می‌کنند.

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