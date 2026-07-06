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بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موکب خدمات رسانه‌ای همراه اول

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موکب خدمات رسانه‌ای همراه اول
کد خبر : 1809674
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سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در موکب رسانه‌ای بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده در این مرکز پنج طبقه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همزمان با برگزاری آیین وداع با رهبر شهید انقلاب، سید ستار هاشمی با حضور در موکب رسانه‌ای همراه اول در مسیر اصلی این آیین واقع در خیابان آزادی نبش خیابان آذربایجان، در جریان خدمات ارتباطی و رفاهی ارائه شده به اصحاب رسانه در طبقات مختلف این موکب، قرار گرفت. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بازدید از بخش پایش و تحلیل داده این موکب، با تقدیر از حضور پررنگ مردم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طی ایام برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید، این حضور را باعث خنثی شدن جنگ رسانه‌ای دشمنان و کاهش فاصله میان فضای مجازی با واقعیت جامعه ایرانی عنوان کرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی عوامل اجرایی و تیم پشتیبانی موکب رسانه‌ای همراه اول تداوم ارائه خدمات ارتباطی و رفاهی و اصحاب رسانه و عزاداران شرکت کننده در این مراسم را اقدامی موثر در ثبت این حماسه تاریخی دانست.

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