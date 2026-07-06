وزیر جهاد کشاورزی:
برای تحقق منویات رهبر شهید بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پایان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد که این رویداد پایان راه نیست، بلکه آغاز فصلی تازه برای خدمت، تلاش بیشتر در مسیر تحقق منویات ایشان، آرمانهای انقلاب اسلامی و سربلندی ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درود خدا بر ملت بزرگ ایران.
پس از سه روز وداع و تشییع باشکوه، امروز جسم رهبر شهیدمان برای همیشه از میان ما و از تهران رفت؛ اما این، پایان راه نیست، بلکه آغاز فصلی تازه برای ماست.
از امروز، برای تحقق منویات او و آرمانهای والای انقلاب اسلامی و امام راحل و برای سربلندی ایران عزیز، بیش از گذشته تلاش نموده و با خاطراتش زندگی خواهیم کرد.»