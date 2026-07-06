برای تحقق منویات رهبر شهید بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد

‌پس از سه روز وداع و تشییع باشکوه، امروز جسم رهبر شهیدمان برای همیشه از میان ما و از تهران رفت؛ اما این، پایان راه نیست، بلکه آغاز فصلی تازه برای ماست.

‌از امروز، برای تحقق منویات او و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و امام راحل و برای سربلندی ایران عزیز، بیش از گذشته تلاش نموده و با خاطراتش زندگی خواهیم کرد.»