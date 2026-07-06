عرضه رایگان CNG در ۱۱ جایگاه قم برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، محمدرضا محمدیان با اشاره به اینکه همه تمهیدات لازم برای تأمین پایدار بنزین و نفت‌گاز اندیشیده شده است گفت: انبار نفت قم نیز به‌صورت ۲۴ ساعته از عملیات سوخت‌رسانی پشتیبانی می‌کند.