ازسرگیری پروازهای تهران از فردا صبح
مدیرکل فرودگاه بینالمللی مهرآباد با اشاره به توقف پروازهای فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) در روز دوشنبه بهمنظور تأمین ایمنی مراسم تشییع، از ازسرگیری پروازها از صبح سهشنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا، رامین آذری با اشاره به فعالیتهای این فرودگاه در دوران جنگ، اظهار کرد: فرودگاه مهرآباد در ۳۵ روز از ۳۹ روز جنگ تحمیلی سوم بهطور مستقیم هدف حملات قرار گرفت، اما بازسازی بخشهای آسیبدیده از همان روزهای نخست آغاز شد و همزمان با ادامه عملیات فرودگاهی پیش رفت.
وی افزود: در نخستین ساعات پس از برقراری آتشبس نیز فرودگاه به چرخه کامل عملیات بازگشت و در طول جنگ نیز هیچگاه خدمات و مأموریتهای ضروری هوانوردی متوقف نشد.
آذری با قدردانی از تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی، گفت: با وجود آسیبهای گستردهای که به زیرساختهای حملونقل، بهویژه بخش هوانوردی وارد شد، خدماترسانی در هیچیک از بخشها متوقف نشد. این موضوع حاصل مدیریت، هماهنگی و حضور میدانی وزیر راه و شهرسازی و تلاش شبانهروزی کارکنان این وزارتخانه بود.
توقف پروازهای تهران در روز دوشنبه
مدیرکل فرودگاه مهرآباد درباره وضعیت پروازها اظهار کرد: مطابق اطلاعیههای قبلی، از ساعت ۵ صبح دوشنبه تا ۵ صبح سهشنبه (۱۶ تیرماه) هیچ پروازی از فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) انجام نمیشود تا فضای ایمن برای برگزاری مراسم تشییع فراهم شود.
وی گفت: از صبح سهشنبه پروازها از سر گرفته خواهد شد و با توجه به مراسم تدفین، اولویت برنامهریزی پروازی با مسیر تهران - مشهد است.