کاهش قیمت نفت در پی توافق اوپکپلاس
پس از توافق اوپکپلاس مبنی بر تداوم لغو کاهش عرضه داوطلبانه در ماه اوت، قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، توافق هفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) برای لغو بخشی دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه در ماه اوت و در همین حال بهبود جریان صادرات از تنگه هرمز سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (۱۵ تیر) کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۴۲ دقیقه روز دوشنبه به وقت گرینویچ، با ۴۱ سنت یا ۰.۵۷ درصد کاهش، به ۷۱ دلار و ۷۱ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳۷ سنت یا ۰.۵۴ درصد کاهش، ۶۸ دلار و ۳۲ سنت بهازای هر بشکه داد و ستد شد.
معاملههای نفت دابلیوتیآی در بازار آمریکا روز جمعه (۱۲ تیر) یک روز پیش از تعطیلات روز استقلال این کشور متوقف شد.
قیمت هر دو شاخص نفتی هفته گذشته و پس از کاهش شدید در چند هفته اخیر، به دلیل تمرکز سرمایهگذاران بر روند تحولات خاورمیانه و تردد کشتیها از تنگه هرمز و بهبود صادرات نفت از خلیج فارس تغییر چندانی نداشت.
هفت عضو ائتلاف اوپکپلاس روز یکشنبه (۱۴ تیر) با لغو ۱۸۸ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه در اوت موافقت کردند.
با این حال، این اقدام به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن اختلال تردد از تنگه هرمز و محدود شدن تولید نفت تولیدکنندگان اوپک مانند عربستان سعودی، کویت و عراق، تا حد زیادی عملی نشده است.
تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه پیویام، گفت: آنها در حال فروش نفت به بازاری در حال سقوط هستند و امید کمی به بهبود زودهنگام قیمتها وجود دارد. با این حال، بیتردید کاهش بیشتر قیمتهای نفت سبب تحریک تقاضا در آینده میشود.
دادهها نشان داد که صادرات روزانه نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس در ماه ژوئن با بیش از ۳ میلیون بشکه افزایش نسبت به ماه مه، از ۱۰ میلیون بشکه فراتر رفت، هر چند همچنان ۴۰ درصد کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ علیه ایران است.
بانک ایانزد اعلام کرد: اکنون پیشبینی میکنیم که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با افت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز همراه باشد که نشاندهنده کاهش بیش از انتظار در سهماه دوم سال جاری میلادی است.
این بانک همچنین اعلام کرد: با این حال، پیشبینی میکنیم که با بهبود عرضه و بازگشت مصرف به حالت عادی، کاهش تقاضا در نیمه دوم سال جاری تعدیل شود.
در همین حال، منابع تجاری گفتند که شرکت ملی نفت ابوظبی حدود ۱۶ میلیون بشکه نفت خام امارات را با تخفیفهای بیشتر در پنجمین مناقصه نقدی که از ماه ژوئن صادر شده، فروخته است که افزایش عرضه نقدی نفت را نشان میدهد.