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نصب بیش از یک‌هزار شیر برداشت آب در مسیر تشییع امام شهید در قم

نصب بیش از یک‌هزار شیر برداشت آب در مسیر تشییع امام شهید در قم
کد خبر : 1809602
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مدیر دفتر حوادث و تعمیرات شبکه شرکت آب و فاضلاب استان قم از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی و عملیاتی به‌منظور تأمین آبرسانی پایدار در مراسم تشییع رهبری شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مجید خداداد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع امام شهید اظهار کرد: با توجه به ضرورت تأمین آب پایدار در طول مسیر تشییع، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و زیرساختی در نقاط مختلف مسیر انجام شد تا نیازهای آبرسانی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.

وی افزود: در بیش از ۲۵۰ نقطه از بلوار پیامبر اعظم(ص)، بیش از یک‌هزار فقره شیر برداشت آب نصب و آماده بهره‌برداری شد تا امکان دسترسی مناسب به آب در طول مسیر مراسم فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با گرمای هوا در مسیر مراسم خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی نصب سامانه‌های مه‌پاش در مسیر تشییع، ۳۷ فقره انشعاب جدید برای تأمین آب مه‌پاش‌ها و همچنین آبرسانی به تعدادی از تانکرهای ثابت ایجاد و وارد مدار بهره‌برداری شد.

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