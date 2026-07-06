پایداری کامل خدمات آب شرب در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تأمین پایدار آب شرب و ارائه بیوقفه خدمات در جریان آیینهای بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم امینی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای پشتیبانی از این مراسم اظهار کرد: صنعت آب و فاضلاب کشور از حدود یک ماه پیش از آغاز آیینها، با اجرای اقدامات فنی، توسعه و بهسازی زیرساختها و استقرار اکیپهای عملیاتی در محوطه مصلای تهران، زائرشهرها و مسیرهای تشییع، خود را برای خدمترسانی به خیل عظیم زائران و عزاداران آماده کرد.
او افزود: با وجود حضور گسترده مردم در مراسم، آب شرب مورد نیاز مصلی تهران، زائرشهرها، موکبها و مسیرهای تشییع بهصورت پایدار تأمین شد و در طول برگزاری آیینها هیچگونه کمبود یا قطع آب گزارش نشد.
امینی با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت آب شرب در چنین رویداد بزرگی گفت: همزمان با تأمین پایدار آب، پایش مستمر کیفیت آب نیز با استقرار خودروهای آزمایشگاه سیار و انجام نمونهبرداریهای مداوم در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم انجام شد تا آب شرب توزیعی از نظر شاخصهای بهداشتی و کیفی در مطلوبترین شرایط قرار داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: موفقیت در ارائه خدمات پایدار در این مراسم، حاصل برنامهریزی دقیق، هماهنگی گسترده میان شرکتهای آب و فاضلاب و تلاش شبانهروزی کارکنانی بود که از هفتهها قبل تا پایان آیینها، بیوقفه برای خدمترسانی به زائران و عزاداران تلاش کردند.