رهبر شهید تا پای جان برای اعتلای کشور ایستادند
وزیر نفت گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی برای اعتلای ایران اسلامی تا پای جان ایستادند و جان خود را در راه عزت اسلام و سربلندی ایران فدا کردند؛ موضوعی که مردم هرگز آن را فراموش نخواهند کرد و با بیعت با جانشین صالح ایشان، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (۱۵ تیر) در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: نهم اسفند سال ۱۴۰۴ روزی بسیار تلخ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود. ما مردم ایران، رهبری فرزانه و حکیم را از دست دادیم؛ رهبری که به آرمانها و اصول خود باور داشت و تا پای جان برای آنها ایستادگی کرد.
وی تأکید کرد: رهبر شهید نهتنها برای ملت ایران و جامعه مسلمانان جهان، بلکه برای آزادگان غیرمسلمان سراسر جهان نیز شخصیتی محبوب و الهامبخش بود.
وزیر نفت افزود: از دست دادن چنین گنجینهای برای انقلاب اسلامی ایران، فقدانی بزرگ و داغی جانکاه است که تا ابد در دل یکایک مردم شریف ایران باقی میماند.
پاکنژاد با اشاره به حضور کارکنان صنعت نفت در آیین تشییع گفت: به همراه همکارانم از بخشهای مختلف صنعت نفت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید حضور یافتهایم تا در کنار مردم ایران، در این سوگ بزرگ شریک باشیم.
وی ادامه داد: مردم شریف ایران با این حضور باشکوه، نهتنها با رهبر شهید وداع و پیکر مطهر ایشان را تشییع کردند، بلکه با خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، نیز بیعت کردند و پیوندی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی بستند. این پیوند، نشاندهنده استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.
وزیر نفت در پایان تأکید کرد: رهبر شهید برای اعتلای ایران اسلامی تا پای جان ایستادند و جان خود را در راه عزت اسلام و سربلندی ایران فدا کردند. مردم ایران هرگز این ایثار را از یاد نخواهند برد و با بیعت با جانشین صالح ایشان، این راه با استحکام و اقتدار ادامه خواهد یافت.