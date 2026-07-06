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آمادگی تمامی ظرفیت‌ها برای تأمین پایدار آب در مراسم تشییع در قم

آمادگی تمامی ظرفیت‌ها برای تأمین پایدار آب در مراسم تشییع در قم
کد خبر : 1809513
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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از آماده‌باش کامل این شرکت برای خدمت‌رسانی در ایام برگزاری مراسم تشییع امام شهید خبر داد و با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه کارکنان، گفت: مجموعه آبفای قم با بهره‌گیری از تمامی توان تخصصی، فنی و عملیاتی خود، تأمین پایدار آب مورد نیاز زائران و عزاداران را در اولویت قرار داده و همه همکاران با روحیه‌ای جهادی برای انجام این مأموریت ملی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو،  مهدی نظرزاده در جلسه هماهنگی خدمت رسانی در مراسم تشییع امام شهید، با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در شهر مقدس قم اظهار کرد: خدمت‌رسانی مطلوب در چنین رویداد بزرگی نیازمند هماهنگی، آمادگی و حضور مستمر تمامی بخش‌های شرکت است و از این‌رو تمامی نیروهای انسانی، تجهیزات، اکیپ‌های عملیاتی و بخش‌های پشتیبانی با برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات پایدار سازماندهی شده‌اند.

وی با بیان اینکه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قم همواره در صحنه‌های حساس کشور مسئولیت خود را با تمام توان انجام داده‌اند، افزود: همکاران ما به عنوان خدمتگزاران مردم، در این ایام نیز با احساس مسئولیت، تمام ظرفیت و توان خود را برای خدمت‌رسانی هرچه شایسته‌تر به زائران و عزادارانی که از سراسر کشور به قم مشرف می‌شوند، به کار خواهند گرفت تا خدمات آبرسانی بدون وقفه و با بالاترین سطح پایداری ارائه شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فنی، اجرایی، پدافندی و مدیریتی تصریح کرد: زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب در مسیرهای برگزاری مراسم و محل‌های استقرار زائران تقویت شده، منابع و تجهیزات پشتیبان پیش‌بینی شده و اکیپ‌های امدادی و عملیاتی نیز به صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده، خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تداوم یابد.

نظرزاده همچنین از حمایت‌ها و همراهی وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی و همکاری خانواده بزرگ صنعت آب کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای انجام این مأموریت است و این انسجام، زمینه ارائه خدماتی مطمئن، پایدار و در شأن میلیون‌ها زائر و عزادار را فراهم کرده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران مراسم تشییع امام شهید مسئولیتی بزرگ برای مجموعه آبفای قم است، خاطرنشان کرد: همه کارکنان شرکت با حفظ آمادگی کامل، به صورت شبانه‌روزی در کنار مردم خواهند بود تا تأمین آب شرب سالم و پایدار در طول برگزاری این مراسم باشکوه، بدون کوچک‌ترین اختلال انجام شود.

 

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