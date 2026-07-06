به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مهدی نظرزاده در جلسه هماهنگی خدمت رسانی در مراسم تشییع امام شهید، با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در شهر مقدس قم اظهار کرد: خدمت‌رسانی مطلوب در چنین رویداد بزرگی نیازمند هماهنگی، آمادگی و حضور مستمر تمامی بخش‌های شرکت است و از این‌رو تمامی نیروهای انسانی، تجهیزات، اکیپ‌های عملیاتی و بخش‌های پشتیبانی با برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات پایدار سازماندهی شده‌اند.

وی با بیان اینکه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قم همواره در صحنه‌های حساس کشور مسئولیت خود را با تمام توان انجام داده‌اند، افزود: همکاران ما به عنوان خدمتگزاران مردم، در این ایام نیز با احساس مسئولیت، تمام ظرفیت و توان خود را برای خدمت‌رسانی هرچه شایسته‌تر به زائران و عزادارانی که از سراسر کشور به قم مشرف می‌شوند، به کار خواهند گرفت تا خدمات آبرسانی بدون وقفه و با بالاترین سطح پایداری ارائه شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فنی، اجرایی، پدافندی و مدیریتی تصریح کرد: زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب در مسیرهای برگزاری مراسم و محل‌های استقرار زائران تقویت شده، منابع و تجهیزات پشتیبان پیش‌بینی شده و اکیپ‌های امدادی و عملیاتی نیز به صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده، خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تداوم یابد.

نظرزاده همچنین از حمایت‌ها و همراهی وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی و همکاری خانواده بزرگ صنعت آب کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای انجام این مأموریت است و این انسجام، زمینه ارائه خدماتی مطمئن، پایدار و در شأن میلیون‌ها زائر و عزادار را فراهم کرده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران مراسم تشییع امام شهید مسئولیتی بزرگ برای مجموعه آبفای قم است، خاطرنشان کرد: همه کارکنان شرکت با حفظ آمادگی کامل، به صورت شبانه‌روزی در کنار مردم خواهند بود تا تأمین آب شرب سالم و پایدار در طول برگزاری این مراسم باشکوه، بدون کوچک‌ترین اختلال انجام شود.

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