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معاون مسافری راه‌آهن در گفت‌وگو با ایلنا:

جزییات قطارهای فوق‌العاده قم و مشهد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید

جزییات قطارهای فوق‌العاده قم و مشهد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1809509
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معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه از عصر روز گذشته فروش بلیت قطارهای فوق‌العاده تهران- مشهد باز شد، گفت: هیچ مشکلی برای افزایش ظرفیت ریل باس‌های تهران - قم نداریم.

غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت ظرفیت قطارهای مسافری مسیرهای قم و مشهد اظهار داشت: از ساعت ١٧ روز گذشته فروش بلیت قطارهای فوق‌العاده مسیر مشهد آغاز شد و متقاضیان می‌توانند از دفاتر فروش و درگاه‌های اینترنتی نسبت به خرید بلیت مشهد اقدام کنند. 

وی همچنین درباره ظرفیت قطارهای قم گفت: در مسیر قم بیش از تقاضا هم ریل باس در نظر گرفته شده است و مردم نگران نباشند اگر ظرفیت ریل باس‌های در نظر گرفته شده جوابگو نبود، دوباره به ظرفیت این ناوگان مسیر قم اضافه خواهد شد و در مسیر تهران -قم برای افزایش ظرفیت هیچ مشکلی نداریم. 

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: طبق پیش بینی‌های انجام شده برای مراسم تشییع رهبر شهید بیش از ١٢٠ هزار نفر در مسیرهای منتهی به قم و مشهد جابه جا خواهند شد. 

کریمی تاکید کرد: در راستای مدیریت زمان سفر در زمان برگشت، از متقاضیان درخواست شده که بلیت رفت و برگشت را همزمان خریداری کنند.

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