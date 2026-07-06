ایلنا گزارش میدهد؛
دوئل طلا و دلار در بازارهای جهانی؛ نگاه سرمایهگذاران به گزارش فدرال رزرو
قراردادهای آتی طلا برای تحویل در آگوست ۲۰۲۶ با جهشی ۰.۹۲ درصدی (معادل ۳۷.۸۰ دلار)، به سطح ۴۱۶۳.۵۰ دلار در هر اونس رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز دوشنبه، با تداوم روند مثبت هفته گذشته، رشدی قابل توجه را تجربه کرد. با این حال، تقویت شاخص دلار آمریکا و احتیاط سرمایهگذاران پیش از انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، مانع از اوجگیری بیشتر این فلز گرانبها شده است.
نوسانات بازار و قیمتها
تا ساعت ۶:۰۹ صبح به وقت گرینویچ، قراردادهای آتی طلا برای تحویل در آگوست ۲۰۲۶ با جهشی ۰.۹۲ درصدی (معادل ۳۷.۸۰ دلار)، به سطح ۴۱۶۳.۵۰ دلار در هر اونس رسید. این در حالی است که قیمت طلای نقدی با افت ۰.۶۶ درصدی در سطح ۴۱۴۹.۲۴ دلار معامله شد.
در سایر بازارهای فلزات گرانبها، قیمت نقره با کاهش ۱.۰۵ درصدی به ۶۱.۷۶ دلار، پلاتین با افت ۰.۲۶ درصدی به ۱۶۳۸.۸۱ دلار و پالادیوم با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۱۲۷۰.۱ دلار در هر اونس رسیدند. همزمان، شاخص دلار که نرخ برابری ارز آمریکا در برابر شش ارز اصلی را میسنجد، با رشدی ۰.۱۵ درصدی به ۱۰۱.۰۱ واحد صعود کرد.
چرا طلا جان گرفت؟
تحلیلگران بازار، عامل اصلی پایان یافتن روند نزولی چهار هفتهای طلا و رشد بیش از ۲ درصدی آن در هفته گذشته را «گزارش ضعیف اشتغال آمریکا» میدانند. در ماه ژوئن، اقتصاد ایالات متحده تنها ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد کرد که فاصلهای معنادار با پیشبینی ۱۱۰ هزار نفری اقتصاددانان داشت. این دادهها موجب شد فعالان بازار انتظار خود را برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش دهند. طبق ابزار FEDWATCH، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر اکنون به حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.
چشمانداز آینده
تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، معتقد است طلا همچنان تحت فشار دلار قدرتمند است. با این حال، تمام نگاهها به صورتجلسه پیشروی فدرال رزرو دوخته شده است تا مشخص شود آیا بدنه تصمیمگیر این نهاد، همچنان بر رویکردهای سختگیرانه پولی پافشاری میکنند یا نشانههایی از انعطاف در سیاستگذاریهای آتی نمایان خواهد شد.
در همین راستا، موسسه جیپیمورگان چیس در ارزیابی خود از بازار شمش طلا پیشبینی کرد که با وجود تقاضایی کمتر از حد انتظار در برخی بخشهای کلیدی، قیمت طلا در سه ماهه سوم به ۴۳۰۰ دلار و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به ۴۵۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید.
گفتنی است که کاهش نرخ بهره همواره برای طلا به عنوان یک دارایی «غیر درآمدزا»، سیگنالی مثبت و محرک تقاضا محسوب میشود.