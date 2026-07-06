به گزارش ایلنا، خامه‌یار با اشاره به روحیه رهبر شهید گفت: «ایشان با تکیه بی‌نظیر بر زبان فارسی و باورهای عمیق دینی، ملی‌ترین و مذهبی‌ترین شخصیت معاصر بودند. من می‌دیدم که با وضو به خانه شهدا می‌رفتند و فرزندانشان را در آغوش می‌کشیدند، شهادت واقعا حق ایشان بود.»

او با یادآوری یکی از دیدارهای خصوصی‌اش، از حافظه کم‌نظیر رهبر انقلاب گفت و توضیح داد که همین دیدار انگیزه‌ای شد تا نگارش کتاب نیمه‌تمامش را از سر بگیرد: «رهبر شهید در دیداری حدود سه دقیقه ایستاده درباره جزئیات کتابی که ۳۰ سال پیش نوشته بودم صحبت کردند و همین حافظه قوی مرا شگفت‌زده کرد. همان‌جا تصمیم گرفتم کتابی را که ۹ سال نیمه‌تمام مانده بود هرچه زودتر تمام کنم. اما جنگ با رژیم کودک‌کش انتشار آن را به تعویق انداخت.» این کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای بالاخره هفته گذشته منتشر شد اما حسرت دست‌خط و نگاه رهبری بر آن، تا ابد بر دل خامه‌یار ماند.

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