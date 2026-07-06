کاهش شدید عبور کشتیها از مسیر تحت کنترل عمان در تنگه هرمز
شرکت کپلر که حرکت کشتیها در جهان را رصد میکند اعلام کرد شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز در مسیر دریایی مجاور سواحل عمان به پایینترین سطح خود رسیده است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از شرکت کپلر که حرکت کشتیها را رصد میکند گزارش داد شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز در مسیر دریایی مجاور سواحل عمان به پایینترین سطح خود رسیده است.
بلومبرگ نوشت: تعداد کشتیهایی که از مسیر ساحل عمان در تنگه هرمز عبور میکنند، به کمترین میزان خود رسیده است. در روزهای جمعه و شنبه، دستکم هشت کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان، ناگهان مسیر خود را تغییر داده و بازگشتهاند. سپس چهار فروند از این کشتیها به سمت شمال و مسیر دریایی ایران حرکت کرده و از تنگه خارج شدند.
بر اساس دادههای شرکت «کپلر»، روز شنبه در مجموع 19 کشتی در دو جهت از تنگه هرمز عبور کردهاند، اما تنها یک کشتی به طور رسمی اعلام کرد که از مسیر ساحل عمان از این آبراه عبور کرده است.
این شرکت همچنین تأکید کرد که آمارهای آن تنها شامل عبورهایی است که به صورت رسمی ثبت شدهاند.