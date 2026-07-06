وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل بازدید کرد

به گزارش ایلنا، در این بازدید که ۱۳ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد، علاوه بر وزیر اطلاع‌رسانی و مخابرات و سفیر صربستان، مدیرکل بین‌الملل وزارت ارتباطات و معاون رگولاتوری، حضور داشتند.

در جریان این بازدید، گزارشی از دستاوردهای ایرانسل در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش 5G و فیبر نوری ارائه شد.

مدیرعامل ایرانسل، با تشریح راهبرد گذار از Telco به Techco، آمادگی ایرانسل را برای اشتراک‌گذاری تجربیات و توسعه همکاری‌های مشترک با صربستان اعلام کرد.

وزیر ارتباطات‌ صربستان با استقبال از گسترش همکاری‌های فناورانه، بر توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه ارتباطات تأکید کرد.

همچنین، گزارشی از فعالیت‌های گروه اسنپ و مجموعه ایرانسل‌لبز، ارائه و از مرکز ارتباط با مشتریان و مرکز عملیات شبکه ایرانسل بازدید شد.

https://irancell.ir/b/328388/serbia-ict-minister-visit

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