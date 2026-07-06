خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل بازدید کرد

وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل بازدید کرد
کد خبر : 1809277
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ارتباطات صربستان که به‌منظور شرکت در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده، از دستاوردهای ایرانسل بازدید و درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک، با مدیرعامل ایرانسل گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این بازدید که ۱۳ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد، علاوه بر وزیر اطلاع‌رسانی و مخابرات و سفیر صربستان، مدیرکل بین‌الملل وزارت ارتباطات و معاون رگولاتوری، حضور داشتند.

در جریان این بازدید، گزارشی از دستاوردهای ایرانسل در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش 5G و فیبر نوری ارائه شد.

مدیرعامل ایرانسل، با تشریح راهبرد گذار از Telco به Techco، آمادگی ایرانسل را برای اشتراک‌گذاری تجربیات و توسعه همکاری‌های مشترک با صربستان اعلام کرد.

 وزیر ارتباطات‌ صربستان با استقبال از گسترش همکاری‌های فناورانه، بر توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه ارتباطات تأکید کرد.

همچنین، گزارشی از فعالیت‌های گروه اسنپ و مجموعه ایرانسل‌لبز، ارائه و از مرکز ارتباط با مشتریان و مرکز عملیات شبکه ایرانسل بازدید شد.

https://irancell.ir/b/328388/serbia-ict-minister-visit

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی