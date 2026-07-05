معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی:
ظرفیتهای حملونقل کشور متناسب با تقاضای سفر برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب فعال میشود
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای حملونقل کشور در ایام اوج سفرهای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: مبنای برنامهریزی این وزارتخانه، انطباق ظرفیت ناوگان جادهای، ریلی و هوایی با میزان تقاضای سفر است و تمامی ظرفیتهای موجود برای تسهیل جابهجایی زائران به کار گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه کمیته ملی حملونقل ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید عبدالله ارجائی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، محمد خضری معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، غلامحسین کریمی معاون مسافری شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و وحید داعی مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی برگزار شد.
داعی در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، آخرین ظرفیتهای حملونقل هوایی، ریلی و جادهای استان را تشریح کرد و گفت: هماهنگی بینبخشی میان دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی برای مدیریت حجم بالای سفرهای زیارتی به مشهد مقدس در دستور کار قرار دارد و تلاش شده است با برنامهریزی دقیق، آمادگی کامل برای ایام اوج سفر فراهم شود.
وی همچنین دستور جلسه را شامل بررسی آخرین وضعیت ظرفیت ناوگان حملونقل هوایی، ریلی و جادهای، ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به افزایش حجم سفرها، هماهنگی بینبخشی در مدیریت سفرهای زیارتی و بررسی تمهیدات لازم برای تسهیل جابهجایی زائران در ایام پیک سفر اعلام کرد.
سید عبدالله ارجائی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره بهضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود حملونقل کشور متناسب با میزان تقاضا اظهار کرد: مبنای برنامهریزی، انطباق ظرفیتها با حجم تقاضای سفر است و تلاش میشود این ظرفیتها در ایام اوج سفر به شکل حداکثری فعال شود.
وی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد جابهجایی مسافران در ایام پیک با خودروهای شخصی صورت میگیرد، افزود: ارتقای خدمات بین جادهای از جمله تأمین سوخت و توسعه مجتمعهای خدماتی در دستور کار است تا ایمنی زائران افزایش یابد.
ارجائی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی هیچ محدودیتی برای ایفای مأموریت خود در خراسان رضوی قائل نیست و با استقرار معاونان وزیر از روز چهارشنبه، تمامی ظرفیتهای جادهای، ریلی و هوایی در اختیار مشهد قرار خواهد گرفت تا هیچ خللی در تردد زائران ایجاد نشود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی با کارگروه فرهنگی برای استفاده از محتوای فرهنگی در بخش حملونقل تأکید کرد.
مظفری استاندار خراسان رضوی، نیز با تأکید بر ضرورت تأمین آسایش زائران گفت: همه ابعاد برگزاری مراسم در قالب هفت کارگروه و ۳۵ کمیته تخصصی دنبال میشود.
وی با اشاره به لزوم ارتقای ایمنی راهها، خواستار شناسایی و حذف تمامی نقاط حادثهخیز شد و تأکید کرد: باید بهگونهای اقدام شود که هیچ نقطه حادثهخیزی باقی نماند، زیرا حتی یک حادثه در این ایام نیز زیاد است.
دهقان سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، نیز با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته، گفت: در روز برگزاری مراسم، پروازها با اولویت فرودگاه مشهد انجام خواهد شد و فرودگاه شهید هاشمینژاد با ظرفیت پذیرش روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرواز، در آمادهباش کامل قرار دارد. تمامی ظرفیتهای جادهای، ریلی و هوایی در اختیار مشهد قرار خواهد گرفت تا هیچ خللی در تردد زائران ایجاد نشود.