معاون وزارت نیرو
سازماندهی ۸هزار نیروی صنعت آب و برق برای خدمترسانی در مراسم تشییع رهبر شهید
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو از سازماندهی حدود ۸ هزار نفر نیروی عملیاتی صنعت آب و برق برای خدمترسانی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب، برق و خدمات فاضلاب در شهرهای میزبان مراسم بکار گرفته شد.
به گزارش ایلنا، ماشاءالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، با اشاره به برنامهریزیهای وزارت نیرو برای ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهارکرد: در این ایام، همزمان دو مأموریت مهم بر عهده صنعت آب و برق کشور قرار داشت؛ نخست، حفظ آمادگی کامل برای تأمین پایدار آب و برق در روزهای اوج مصرف تابستان و دوم، خدمترسانی گسترده در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید.
وی افزود: با توجه به اینکه تیرماه اوج مصرف آب و برق در کشور است، همکاران صنعت آب و برق در سراسر کشور برای تأمین مطمئن خدمات در آمادهباش قرار گرفتند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع، در شهرهای تهران، قم و مشهد که میزبان آیینهای وداع، تشییع و خاکسپاری هستند، اقدامات گستردهای برای تأمین موقت آب و برق، جمعآوری فاضلاب و پشتیبانی از مواکب، ایستگاههای خدمترسانی، محلهای اسکان زائران و محل برگزاری مراسم انجام شد.
تابع جماعت با اشاره به نقش شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای این مأموریت گفت: شرکتهای آب و فاضلاب، آب منطقهای و توزیع نیروی برق با بهرهگیری از تجهیزات، ماشینآلات و نیروهای عملیاتی، مسئولیت تأمین زیرساختهای مورد نیاز این مراسم را بر عهده داشتند. همچنین برخی مراکز وابسته به وزارت نیرو برای اسکان و پذیرش زائران تجهیز و آمادهسازی شدند.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این مأموریت، حدود ۸ هزار نفر از همکاران صنعت آب و برق در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی سازماندهی شدند و تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز نیز در محلهای مختلف مستقر شد.
معاون وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: امروز با تلاش همکاران صنعت آب و برق، زیرساختهای لازم برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم بهخوبی تأمین شده و این مأموریت با موفقیت درحال انجام است.