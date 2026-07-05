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دستور معاون وزیر ارتباطات برای بسیج همه امکانات در مراسم تشییع

دستور معاون وزیر ارتباطات برای بسیج همه امکانات در مراسم تشییع
کد خبر : 1809152
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معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان در خدمت‌رسانی به زائران، بر حفظ آمادگی کامل، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی و لجستیکی و تداوم ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، شورای مدیران معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع، امروز (یکشنبه، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵) با هدف بررسی روند خدمت‌رسانی به زائران و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

در این نشست، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات؛ با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان در خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری مراسم وداع، از حضور گسترده و مسئولانه همکاران در مصلای امام خمینی(ره) و موکب بزرگ سلمان فارسی تقدیر کرد.

بر اساس اعلام مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیدی گفت: «همدلی، روحیه جهادی و تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران، جلوه‌ای ماندگار از مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم را به نمایش گذاشت.»

وی همچنین با اشاره به شکوه حضور مردم در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، نقش مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات در ارائه خدمات شایسته به زائران را ارزشمند توصیف کرد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات با تاکید بر اهمیت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، گفت: «از همه کارکنان وزارت ارتباطات دعوت می‌کنم با حضوری پرشور در این آیین تاریخی، در بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی مشارکت کنند.»

وی همچنین از مدیران خواست: «با به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های انسانی، لجستیکی و امکانات مجموعه‌های تحت مدیریت، خدمت‌رسانی مطلوب به زائران را در دستور کار قرار دهند و با حفظ آمادگی کامل، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را فراهم سازند.»

امیدی در پایان با قدردانی دوباره از تلاش‌های انجام‌شده، اظهار امیدواری کرد: «با تداوم همدلی، انسجام و روحیه جهادی کارکنان، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با شکوهی درخور شأن ایشان و ملت بزرگ ایران برگزار شود.»

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