مدیرعامل آبفا
آمادهباش کامل برای تأمین پایدار آب در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب شور با تشریح اقدامات وزارت نیرو برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از استقرار ۳۰۰ تانکر آبرسانی سیار، ایجاد بیش از ۲۵۰۰ انشعاب و چشمه برداشت آب و تأمین کامل آب شرب و خدمات فاضلاب در محلهای برگزاری مراسم خبر داد.
به گزارش ایلنا، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به تمهیدات وزارت نیرو برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهارکرد: بر اساس مصوبات ستاد استقبال و تشییع امام شهید و تأکیدات رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر وزارت نیرو، برنامهریزی لازم برای تأمین آب شرب و جمعآوری و انتقال فاضلاب در کانونهای جمعیتی محل برگزاری مراسم انجام شد.
وی افزود: نقطه ثقل این اقدامات، استان و شهر تهران بود. در مصلی امام خمینی (ره)، ۳۰۰ تانکر آبرسانی سیار مستقر شد و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ چشمه انشعاب و برداشت آب برای استفاده مردم پیشبینی شد. همچنین تأمین آب سرویسهای بهداشتی و مدیریت جمعآوری و انتقال فاضلاب نیز بهصورت کامل انجام گرفت.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکلی در تأمین آب شرب و خدمات بهداشتی گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه تأمین آب، حفظ بهداشت و جمعآوری و انتقال فاضلاب در طول مراسم بدون اختلال انجام شده است.
امینی ادامه داد: در شهر قم نیز همکاران با نصب علمکها و چشمههای برداشت آب شرب و استقرار تانکرهای آبرسانی سیار، خدمات مورد نیاز را ارائه کردند. در مشهد مقدس نیز برای مراسم وداع و خاکسپاری، با اجرای شبکههای موقت و استقرار سامانههای آبرسانی سیار، شرایط لازم برای تأمین آب شرب فراهم شد و در این بخش نیز مشکلی وجود نداشت.
وی افزود: در مصلی امام خمینی (ره) با توجه به حجم بالای حضور مردم، از سامانههای هوشمند و آنلاین پایش شبکه آب برای کنترل لحظهای وضعیت استفاده شد و امروز همزمان با برگزاری نماز بر پیکر رهبر شهید، شرایط شبکه آب کاملاً پایدار و مطلوب است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از ارائه خدمات در محل اسکان زائران خبر داد و گفت: در شش شهرک زائر پیشبینیشده در تهران، تأمین آب شرب و خدمات جمعآوری فاضلاب بهطور کامل انجام شده است.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در ۱۵ مبادی ورودی شهر تهران که از سوی ستاد برگزاری مراسم تعیین شده بود، تانکرهای آبرسانی و شیرهای برداشت آب مستقر شدهاند و شرایط برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم کاملاً مهیاست.