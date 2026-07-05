به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزات نیرو، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اظهار کرد: به اعتقاد من، رهبر شهید انقلاب همواره بر سه موضوع اساسی تأکید داشتند که نخستین آن، تقویت زیرساخت‌های صنعت برق بود.

وی همچنین گفت: پیش‌بینی می‌شود مصرف برق در این روزها به حدود ۷۰ هزار مگاوات برسد؛ از این رو لازم است نیروگاه‌ها و شبکه برق با حداکثر آمادگی در مدار باشند.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: علاوه بر حفظ پایداری شبکه سراسری، زیرساخت‌های مورد نیاز برای تأمین برق محل‌های برگزاری مراسم نیز فراهم شده است. در مصلای امام خمینی (ره) بیش از ۲۰۰ کیلومتر شبکه جدید احداث، پست‌های برق جدید نصب و مولدهای سیار نیز در محل مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، برق از مسیرهای جایگزین تامین شود.

وی تاکید کرد: بیش از چهار هزار نیروی عملیاتی صنعت برق در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی که میزبان مراسم تشییع رهبر شهید هستند، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا برق این مراسم بدون وقفه تأمین شود.

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