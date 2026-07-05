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آماده‌باش ۴ هزار نیروی عملیاتی برای تأمین برق پایدار مراسم تشییع

آماده‌باش ۴ هزار نیروی عملیاتی برای تأمین برق پایدار مراسم تشییع
کد خبر : 1809131
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معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره بر توسعه زیرساخت‌های صنعت برق، مدیریت مصرف و اتکا به توان داخلی تأکید داشتند، گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید می‌شود و شرکت‌های ایرانی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توان صادرات تجهیزات را نیز به دست آورده‌اند.

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزات نیرو، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اظهار کرد: به اعتقاد من، رهبر شهید انقلاب همواره بر سه موضوع اساسی تأکید داشتند که نخستین آن، تقویت زیرساخت‌های صنعت برق بود.

وی همچنین گفت: پیش‌بینی می‌شود مصرف برق در این روزها به حدود ۷۰ هزار مگاوات برسد؛ از این رو لازم است نیروگاه‌ها و شبکه برق با حداکثر آمادگی در مدار باشند.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: علاوه بر حفظ پایداری شبکه سراسری، زیرساخت‌های مورد نیاز برای تأمین برق محل‌های برگزاری مراسم نیز فراهم شده است. در مصلای امام خمینی (ره) بیش از ۲۰۰ کیلومتر شبکه جدید احداث، پست‌های برق جدید نصب و مولدهای سیار نیز در محل مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، برق از مسیرهای جایگزین تامین شود.

وی تاکید کرد: بیش از چهار هزار نیروی عملیاتی صنعت برق در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی که میزبان مراسم تشییع رهبر شهید هستند، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا برق این مراسم بدون وقفه تأمین شود.

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