فروش بلیت قطارهای فوق‌العاده تهران - مشهد از ساعت ۱۷ امروز

بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی به منظور تسهیل تردد و خدمات رسانی به زائران و عزاداران شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر ، بلیت قطارهای فوق العاده در مسیر تهران- مشهد امروز ساعت ۱۷ عرضه خواهد شد.