فروش بلیت قطارهای فوقالعاده تهران - مشهد از ساعت ۱۷ امروز
بر اساس اعلام راهآهن جمهوری اسلامی به منظور تسهیل تردد و خدمات رسانی به زائران و عزاداران شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر ، بلیت قطارهای فوق العاده در مسیر تهران- مشهد امروز ساعت ۱۷ عرضه خواهد شد.
به گزارش ایلنا بر اساس اعلام راه آهن علاوه بر افزایش ظرفیت قطارهای عادی، تمهیدات لازم برای اعزام چند رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران- مشهد و برعکس در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ تیرماه اتخاذ و عملیاتی شده است.
بدین منظور بلیتهای این قطارها از ساعت ۱۷ امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و همچنین مراکز حضوری فروش بلیت در سراسر کشور در دسترس متقاضیان قرار دارد.
سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۵۱۴۹-۰۲۱ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان و ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص وضعیت حرکت قطارها و نحوه تهیه بلیت است.