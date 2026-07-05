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برپایی موکب مردمی شهدای ذوب‌آهن اصفهان در قم

برپایی موکب مردمی شهدای ذوب‌آهن اصفهان در قم
کد خبر : 1809085
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با عنایت به برگزاری مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و به منظور ادای دین به ساحت آن مجاهد بزرگ و خدمت‌رسانی به عاشقان، دلدادگان و زائران گرانقدر، شرکت ذوب‌آهن اصفهان با برپایی موکب مردمی شهدای ذوب‌آهن اصفهان در شهر قم ، افتخار خدمت به شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی را خواهد داشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان؛ با عنایت به برگزاری مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی الحسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و به منظور ادای دین به ساحت آن مجاهد بزرگ و خدمت‌رسانی به عاشقان، دلدادگان و زائران گرانقدر، شرکت ذوب‌آهن اصفهان با برپایی موکب مردمی شهدای ذوب‌آهن اصفهان در شهر قم، افتخار خدمت به شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی را خواهد داشت.

این موکب با همت روابط عمومی ذوب‌آهن و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، با هدف تکریم زائران و فراهم آوردن فضایی شایسته برای پذیرایی از مشتاقان قائد امت، در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

محل استقرار موکب؛ شهر قم _ میدان مرجعیت _ بلوارشهید کبیری و  زمان خدمت‌رسانی؛ سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه است.

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