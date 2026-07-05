بیمه البرز؛ از خدمات فرهنگی و پذیرایی تا تمهیدات ارزیابی و پرداخت خسارت​

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه البرز، مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به ابعاد گسترده حضور زائران در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، از ارائه خدمات همه‌جانبه این شرکت خبر داد.

نیما نوراللهی اعلام کرد: بیمه البرز علاوه بر پوشش بیمه‌ای زائران در قالب کنسرسیوم صنعت بیمه، خدمات آنلاین ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو را از طریق نرم افزار یاقوت البرز و واحدهای سیار مستقر در مسیرها ارائه می‌دهد.

وی همچنین از برپایی موکب‌های فرهنگی و پذیرایی این شرکت در پایتخت جهت خدمت‌رسانی به عزاداران خبر داد.

نیما نوراللهی، مدیرعامل بیمه البرز، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب و اشاره به حرکت سیل عظیم جمعیت از سراسر کشور به سمت تهران جهت شرکت در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید، تمهیدات این شرکت برای تسهیل تردد و آرامش خاطر زائران را تشریح کرد.

مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به به افزایش چشمگیر حجم ترافیک در جاده‌ها و معابر پایتخت تصریح کرد: این شرکت علاوه بر ایفای تعهدات بیمه زائران در قالب کنسرسیوم صنعت بیمه، تمهیدات ویژه‌ای را برای تسریع در خدمت‌رسانی به زائران گرامی اندیشیده است.

در همین راستا، خدمات آنلاین ارزیابی و پرداخت خسارت بدنه و شخص ثالث خودرو، از طریق نرم افزار کاربردی یاقوت البرز در دسترس عموم قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، فرایند اعلام و دریافت خسارت بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کمترین زمان ممکن انجام شود.

نوراللهی در ادامه به اقدامات میدانی و استقرار تیم‌های کارشناسی اشاره کرد و افزود: برای پوشش کامل و سریع جاده ای، واحدهای ارزیابی سیار خسارت بیمه البرز در سطح پایتخت، مبادی ورودی و خروجی تهران و همچنین شهرهای در مسیر پایتخت، مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات کارشناسی را به زائران گرامی ارائه دهند.

وی در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی و ارادت کارکنان این شرکت به رهبر شهید انقلاب، از میزبانی مستقیم از زائران خبر داد و گفت: بیمه البرز با برپایی موکب‌های خدماتی در مسیرهای اصلی تردد زائران در پایتخت، با ارائه خدمات فرهنگی و همچنین پذیرایی، گام کوچکی در جهت تکریم و خدمت رسانی به عزاداران و شیفتگان انقلاب اسلامی برمی‌دارد.

انتهای پیام/