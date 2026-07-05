بازدید مدیرعامل از موکبهای خدمترسانی؛
نوراللهی: بیمه البرز تمام قد، پشتیبان زائران است
مدیرعامل بیمه البرز در جریان بازدید از موکبهای این شرکت در پایتخت، بر ضرورت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بیمه البرز، مدیرعامل بیمه البرز در جریان بازدید از موکبهای این شرکت در پایتخت، بر ضرورت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن تأکید کرد.
در همین راستا و با دستور وی، علاوه بر استقرار شبانهروزی تیمهای تخصصی ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو در تمام محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، اعضای ستاد ویژه برگزاری این مراسم نیز جهت ساماندهی فرآیند خدمترسانی منصوب شدند.
نیما نوراللهی، مدیرعامل این شرکت، به همراه مجید علیپناهی، عضو هیأت مدیره، ضمن بازدید میدانی از موکبهای مستقر در مجتمع کریمخان و شعبه اکباتان، نحوه ارائه خدمات به زائران و عزاداران حاضر در آیین وداع و تشییع را مورد ارزیابی قرار دادند.
نوراللهی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت صیانت از آرامش خاطر و رفاه حال هموطنان، تصریح کرد که تکریم و پذیرایی شایسته از زائران حاضر در این مراسم ملی وظیفهای محوری است؛ اما اولویت اصلی و کلیدی بیمه البرز، ارائه خدمات تخصصی بیمهای و امدادی در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت خواهد بود.
در راستای تحقق این هدف و با دستور مستقیم مدیرعامل بیمه البرز، تیمهای تخصصی ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو در تمام محورهای مواصلاتی و شاهراههای منتهی به پایتخت مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، فرآیند کارشناسی و جبران خسارت زائران در محل و بدون فوت وقت انجام شود.
علاوه بر این تمهیدات میدانی، مدیرعامل بیمه البرز به منظور ساختاردهی و ارتقای سطح هماهنگیها در این طرح جهادی، طی احکامی جداگانه اعضای «ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع» را منصوب کرد.
بر اساس این احکام، دکتر سعید علیزاده به عنوان جانشین رئیس ستاد و آقایان کمیل رافتی، محمدجواد شهری، ذاکر تیموری، منصور جمشیدی و عبدل جهانگیری به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند تا فرآیند خدمترسانی به زائران را تا پایان مراسم به طور شبانهروزی نظارت کنند.