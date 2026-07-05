برپایی ۲۰ مرکز خدمترسانی همراه اول در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب
همراه اول همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، با ۲۰ مرکز سیار در مسیر مراسم، آماده ارائه خدمات ارتباطی و رفاهی به عزاداران است.
به گزارش ایلنا از همراه اول، این مراکز با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی، در نقاط مختلف مسیر مراسم شامل مسیرهای شمالی و جنوبی میدان آزادی، تقاطع آذربایجان، خیابان شادمان، خیابان خوش، میدان توحید، میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر، خیابان حافظ، میدان فردوسی، پیچ شمیران و میدان امام حسین(ع) مستقر شدهاند.
این ۲۰ مرکز با پشتیبانی ۱۰ مرکز دیگر، خدماتی نظیر اطلاعرسانی، مدیریت سیمکارت، راهاندازی سرویسها، شارژ، پاسخگویی و رفع مشکلات ارتباطی مشترکان را ارائه میدهند.
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