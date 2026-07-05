به گزارش ایلنا از همراه اول، این مراکز با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی، در نقاط مختلف مسیر مراسم شامل مسیرهای شمالی و جنوبی میدان آزادی، تقاطع آذربایجان، خیابان شادمان، خیابان خوش، میدان توحید، میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر، خیابان حافظ، میدان فردوسی، پیچ شمیران و میدان امام حسین(ع) مستقر شده‌اند.

این ۲۰ مرکز با پشتیبانی ۱۰ مرکز دیگر، خدماتی نظیر اطلاع‌رسانی، مدیریت سیم‌کارت، راه‌اندازی سرویس‌ها، شارژ، پاسخگویی و رفع مشکلات ارتباطی مشترکان را ارائه می‌دهند.

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