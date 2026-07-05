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برپایی ۲۰ مرکز خدمت‌رسانی همراه اول در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب

برپایی ۲۰ مرکز خدمت‌رسانی همراه اول در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1809071
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همراه اول همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، با ۲۰ مرکز سیار در مسیر مراسم، آماده ارائه خدمات ارتباطی و رفاهی به عزاداران است.

به گزارش ایلنا از همراه اول، این مراکز با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی، در نقاط مختلف مسیر مراسم شامل مسیرهای شمالی و جنوبی میدان آزادی، تقاطع آذربایجان، خیابان شادمان، خیابان خوش، میدان توحید، میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر، خیابان حافظ، میدان فردوسی، پیچ شمیران و میدان امام حسین(ع) مستقر شده‌اند.

این ۲۰ مرکز با پشتیبانی ۱۰ مرکز دیگر، خدماتی نظیر اطلاع‌رسانی، مدیریت سیم‌کارت، راه‌اندازی سرویس‌ها، شارژ، پاسخگویی و رفع مشکلات ارتباطی مشترکان را ارائه می‌دهند.

http://mci.ir/-NJ1Z7C

@mcinews

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