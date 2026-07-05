استقرار تیمهای تخصصی ارزیابی خسارت بیمه البرز در محورهای مواصلاتی تهران خدماترسانی ویژه به خودروهای زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
تیمهای تخصصی ارزیابی خسارت بیمه البرز در محورهای مواصلاتی تهران خدماترسانی ویژه به خودروهای زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید استقرار یافتند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بیمه البرز؛ همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، کارشناسان و ارزیابان خسارت مجتمع تخصصی خودروی بیمه البرز در پلیس راه تهران - قم و سایر محورهای مواصلاتی منتهی به پایتخت مستقر شدند تا خدمات ارزیابی و جبران خسارات احتمالی خودروی زائران را در سریع ترین زمان ممکن ارائه دهند.
همزمان با عزیمت خیل عظیم شیفتگان و زائران از سراسر کشور برای شرکت در آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شرکت بیمه البرز تمهیدات ویژهای را برای حمایت و آرامش خاطر عزاداران در حوزه خودرویی پیشبینی کرده است؛ در همین راستا، کارشناسان مجتمع تخصصی خودرو بیمه البرز با استقرار در ایستگاه پلیس راه محور تهران - قم، فرآیند ارزیابی و کارشناسی خسارتهای احتمالی وسایل نقلیه زائران را آغاز کردند.
این اقدام حمایتی اما تنها به یک محور محدود نشده و با دستور مدیریت ارشد شرکت، تیمها و کارشناسان ارزیابی خسارت بیمه البرز در تمام محورها و مبادی مواصلاتی اصلی منتهی به کلان شهر تهران مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا خسارت رانندگی برای کاروانها و خودروهای شخصی زائران، خدمات کارشناسی و پروندههای بیمهای را به صورت فوری و در محل روانسازی کنند و مانع از معطلی زوار در مسیرهای منتهی به پایتخت شوند.