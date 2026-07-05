دعوت مدیرعامل بیمه البرز از خانواده صنعت بیمه برای حضور حماسی در تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه البرز، مهندس «نیما نوراللهی» مدیرعامل شرکت بیمه البرز، با صدور پیامی، از تمام همکاران، کارکنان و فعالان صنعت بیمه کشور برای حضور پرشور و منسجم در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورد.

در این پیام که به مناسبت ضایعه جانسوز و ملکوتی عروج رهبر فرزانه و حکیم انقلاب صادر شده، آمده است: عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه آن مجاهد نستوه که عمر با برکت خویش را وقف عزت، استقلال و سربلندی ایران عزیز نمود، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکر امت اسلام و قلوب آزادگان جهان وارد ساخت. اگرچه پیکر مطهر ایشان در جوار رحمت حق آرام گرفته، اما آرمان‌های بلند، اندیشه‌های پویا و مسیر روشن او، همچون مشعل فروزانی فراراه همگان خواهد بود.

مدیرعامل بیمه البرز در ادامه با اشاره به تکلیف تاریخی و رسالت خطیر امروز، تصریح کرد: «طنین رسای "باید برخاست" در این برهه، فراخوانی برای تجدید میثاق با خون شهدا و ایستادگی در برابر ظلمات استکبار است. ما در صنعت بیمه که همواره تکیه‌گاه امنیت و آرامش مردم بوده‌ایم، امروز بیش از هر زمان وظیفه داریم تا با گام‌هایی استوار، تجلی‌بخش این حرکت عظیم باشیم.

نوراللهی در بخش پایانی این پیام با ابراز ارادت به ساحت مقدس رهبر شهید، از یکایک همکاران غیور بیمه البرز و آحاد خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور دعوت کرد تا با حضوری با صلابت، دشمن‌شکن و متحد در آیین تشییع پیکر مطهر ایشان، شکوه وحدت و وفاداری جامعه بیمه‌ای را به جهانیان نشان دهند و تأکید کرد: باید برخاست و همگام با ملت بزرگ ایران، بیرق عزت و استمرار راه آن شهید والامقام را تا نیل به قله‌های فتح و ظفر بر دوش کشید.

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