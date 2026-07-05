دعوت مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی
در پی شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با صدور پیامی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با رهبر و مردم عزادار ایران، از کارکنان و خانواده بزرگ سایپا برای حضور پرشور در این مراسم دعوت کرد.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، متن پیام علی شیخزاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در ادامه میآید:
بِسْمِ رَبِّ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ
همکاران گرامی خانواده بزرگ سایپا
در روزهایی که کشور در سوگ از دست دادن رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای(قدّس الله نفسه الزکیه)و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری کشورمان قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری همدلی، انسجام ملی و حضور موثر در صحنه ضرورتی انکار ناپذیر برای نمایش اقتدار، استقلال و عزت ملی است.
ایران عزیزمان در طول تاریخ بارها نشان داده است که با یاری خداوند منان و همدلی و همراهی مردم دور اندیش و فهیم خود از بزنگاههای مهم تاریخی به سلامت عبور کرده و اکنون نیز یقینا با وحدت و وفاق ملی که ارزشمندترین پشتوانه برای آینده کشور به شمار میرود، از این گردنه سخت و حساس به سلامت عبور خواهیم کرد.
اینجانب نیز به نمایندگی از خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با رهبر معظم و فرزانه انقلاب و ملت عزادار ایران اسلامی، از تمامی شما همکاران گرامی دعوت می کنم در کنار دیگر هم وطنان عزیزمان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و قائد امت ایران اسلامی حضور گسترده داشته باشید.
امیدوارم با عنایت و توفیق الهی و با همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش جمعی همه شما همکاران گرانقدر بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و توسعه صنعت کشور دست در دست یکدیگر گام های استوار و ماندگاری را برداریم.