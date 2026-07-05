جهش عملیاتی بیمه البرز در بیمه زندگی و سرمایهگذاری پروژهمحور با اتکا به نقش راهبردی شبکه فروش
نشست تخصصی و راهبردی مدیرعامل بیمه البرز با کارکنان شعبه و شبکه فروش این شرکت در استان گیلان با هدف پایش شاخصهای عملکردی شعبه رشت، تبیین استراتژیهای کارآمد توسعه بازار و ارزیابی بازخورد عملیاتی طرحهای بیمهای برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل، نشست تخصصی و راهبردی مدیرعامل بیمه البرز با کارکنان شعبه و شبکه فروش این شرکت در استان گیلان با هدف پایش شاخصهای عملکردی شعبه رشت، تبیین استراتژیهای کارآمد توسعه بازار و ارزیابی بازخورد عملیاتی طرحهای بیمهای برگزار شد.
در این نشست دکتر نوراللهی، مدیرعامل بیمه البرز، با ترسیم چشم انداز استراتژیک شرکت و تکیه بر قدمت هفت دههای این بنگاه بزرگ اقتصادی به عنوان یک سرمایه ملی، بر ضرورت صیانت از جایگاه برند و ارتقای تاب آوری مالی تاکید کرد و شبکه فروش را مهمترین دارایی، زنجیره ارزش و موتور محرک توسعه سهم از بازار دانست که به عنوان خط مقدم تعامل با بیمهگذاران، نقشی ساختاری در مدیریت ریسک و توسعه پایدار شرکت ایفا میکنند.
مدیرعامل بیمه البرز با تاکید بر برنامههای حاکمیت شرکتی در جهت توانمندسازی زنجیره فروش و پایداری درآمدی نمایندگان، به تشریح رویکرد پیشرو شرکت در طراحی و توسعه بیمههای زندگی و سرمایهگذاری پروژهمحور پرداخت و این سبد محصولی ارزشمند را اهرمی کارآمد و هدایتگر برای تنوع بخشی به پرتفوی نمایندگان، تأمین مالی کلان و پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاری بازار هدف در شرایط انقباضی اقتصاد ارزیابی کرد.
وی همچنین ارتقای انضباط مالی را از اولویتهای بنیادین شرکت برشمرد و با اشاره به حجم 11 همتی مطالبات معوق، بر لزوم پیگیری جدی، وصول به موقع منابع و بهینهسازی جریان وجوه نقد برای حفظ سلامت مالی و تحکیم نسبت توانگری طرحهای سرمایهگذاری تاکید کرد.
در ادامه این نشست، معاون توسعه بازار بیمه البرز با تبیین اکوسیستم بازاریابی شرکت، بر هماهنگی کامل برنامههای عملیاتی با راهبردهای ابلاغی از سوی مدیرعامل در جهت حداکثرسازی منافع مشترک تاکید کرد و متعاقباً مدیریت استان گیلان با ارائه کارنامه عملیاتی سه ماهه نخست سال جاری شعبه رشت، از تحقق شاخصهای کلیدی عملکرد شامل تولید 330 میلیارد تومان حق بیمه با رشد جهشی 237 درصدی، ثبت نسبت خسارت بهینه 27 درصدی و همچنین صدور 216 فقره بیمه نامه در قالب بیمه زندگی و سرمایهگذاری پروژهمحور با مشارکت فعال نزدیک به نیمی از نمایندگان استان خبر داد.
این نشست پس از ارائه دیدگاهها و راهکارهای تخصصی توسعه بازار توسط چهار تن از نمایندگان برتر استان گیلان در حضور مدیرعامل به کار خود پایان داد و دکتر نوراللهی در ادامه، با حضور در شعبه بندرانزلی، از نزدیک روند فعالیت ها و عملکرد این شعبه را مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.