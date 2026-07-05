به گزارش ایلنا در این راستا، تمامی ظرفیت‌های مجموعه اعم از سالن‌های نمایشگاهی و امکانات زیرساختی و رفاهی جهت اسکان شایسته از بیش از ۲۰ هزار نفر از سوگوارانی که برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع به پایتخت عزیمت کرده‌اند، بسیج شده است.

کسری نوری، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بازدید از روند خدمت‌رسانی به سوگواران در این مجموعه، با تأکید بر اینکه خدمت به زائران در این لحظات تاریخی افتخاری بزرگ برای خادمان مجموعه نمایشگاهی است، گفت: «تمام توان و امکانات رفاهی و خدماتی مجموعه به کار گرفته شده است تا میزبانی شایسته‌ای از زائران مراسم وداع و تشیع قائد شهید امت صورت پذیرد. نیروهای اجرایی و خدماتی مجموعه به‌صورت شبانه‌روزی از لحظه ورود زائران تا پایان مراسم، در کنار این عزیزان حضور داشته و تمامی تلاش خود را برای تأمین نیازهای آنان به کار خواهند بست.»

این میزبانی، فرصتی است تا خادمان مردم در نمایشگاه بین‌المللی تهران، دین خود را به زائران بااخلاص ادا نمایند و سهم کوچکی در تسهیل این حضور پرشور و حماسی داشته باشند.

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