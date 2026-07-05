خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدمت به زائران مراسم وداع و تشییع امام شهید، افتخار بزرگ خادمان نمایشگاه بین‌المللی تهران

خدمت به زائران مراسم وداع و تشییع امام شهید، افتخار بزرگ خادمان نمایشگاه بین‌المللی تهران
کد خبر : 1809044
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، میزبان زائران و عاشقان دلسوخته امام شهید است.

به گزارش ایلنا در این راستا، تمامی ظرفیت‌های مجموعه اعم از سالن‌های نمایشگاهی و امکانات زیرساختی و رفاهی جهت اسکان  شایسته از بیش از ۲۰ هزار نفر از سوگوارانی که  برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع به پایتخت عزیمت کرده‌اند، بسیج شده است.

کسری نوری، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بازدید از روند خدمت‌رسانی به سوگواران در این مجموعه، با تأکید بر اینکه خدمت به زائران در این لحظات تاریخی افتخاری بزرگ برای خادمان مجموعه نمایشگاهی است، گفت: «تمام توان و امکانات رفاهی و خدماتی مجموعه به کار گرفته شده است تا میزبانی شایسته‌ای از زائران مراسم وداع و تشیع قائد شهید امت صورت پذیرد. نیروهای اجرایی و خدماتی مجموعه به‌صورت شبانه‌روزی از لحظه ورود زائران تا پایان مراسم، در کنار این عزیزان حضور داشته و تمامی تلاش خود را برای تأمین نیازهای آنان به کار خواهند بست.»

این میزبانی، فرصتی است تا خادمان مردم در نمایشگاه بین‌المللی تهران، دین خود را به زائران بااخلاص ادا نمایند و سهم کوچکی در تسهیل این حضور پرشور و حماسی داشته باشند.

اخبار رسمی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران را از کانال‌های زیر دنبال کنید:

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی