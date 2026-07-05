به گزارش ایلنا ، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، فراهم شدن امکان بازدید متقاضیان از طرح های نهضت ملی مسکن را گامی مؤثر در افزایش شفافیت و اعتماد عمومی دانست.

وی گفت: حضور متقاضیان در محل اجرای طرح‌ها، زمینه آشنایی مستقیم آنان با روند پیشرفت فیزیکی، کیفیت ساخت و برنامه زمان‌بندی طرح‌ها را فراهم می‌کند. ملکی با بیان اینکه پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم از اولویت‌های اجرای نهضت ملی مسکن است، از پیمانکاران خواست با برنامه‌ریزی مناسب، شرایط لازم برای این بازدیدها را مهیا کنند. وی تأکید کرد تمامی بازدیدها باید با رعایت کامل ضوابط ایمنی و اجرایی انجام شود. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: اجرای این برنامه‌ها علاوه بر افزایش رضایتمندی متقاضیان، موجب تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و متقاضیان خواهد شد و به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به روند ساخت طرح های نهضت ملی مسکن کمک می‌کند.

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