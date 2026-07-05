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مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا:

افزایش اتوبوس‌های فوق‌العاده برای مسیر قم و مشهد/ اعمال تخفیف ٢٠ درصدی

افزایش اتوبوس‌های فوق‌العاده برای مسیر قم و مشهد/ اعمال تخفیف ٢٠ درصدی
کد خبر : 1808977
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مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به افزایش سرویس‌های فوق‌العاده در مسیر قم و مشهد گفت: سامانه سپاس باز است و بنا بر تقاضا سرویس‌های فوق‌العاده، به ناوگان اتوبوسی و حمل و نقل عمومی جاده‌ای بین شهری برای متقاضیان اضافه می‌شود .

مرتضی اله‌یاری، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ظرفیت سامانه «سپاس» برای فروش بلیت اتوبوس به مقاصد قم و مشهد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید اظهار داشت: سامانه سپاس باز است و بنا بر تقاضا سرویس‌های فوق‌العاده به ناوگان اتوبوسی و حمل و نقل عمومی جاده‌ای بین شهری برای متقاضیان اضافه می‌شود . 

وی ادامه داد: عرضه بلیت براساس تقاضا را مدیریت کردیم و با اضافه شدن سرویس فوق العاده با تمام تقاضاها پاسخ داده می‌شود. 

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: افرادی که به هر دلیلی امکان خرید اینترنتی برای قم و مشهد را از سامانه سپاس ندارند، می‌توانند به دفاتر فروش بلیت مستقر در پایانه‌های مسافربری مراجعه کنند و فروش بلیت مشهد محدود به ترمینال جنوب نیست و بلیت مشهد در پایانه شرق هم به فروش می‌رسد و اتوبوس از این پایانه هم عازم مشهد می‌شود. 

اله‌یاری تاکید کرد: بخشی از متقاضیان در قالب کاروان عازم قم و مشهد می‌شوند اما افرادی به صورت انفرادی قصد سفر به قم و مشهد را ندارند، نگران نباشد، اتوبوس موجود است. برای برگشت هم برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا با ازدحام تقاضا با کمبود ناوگان مواجه نشویم. همانطور که گفته شد بخشی به صورت کاروانی عازم هستند که با کاروان هم برمی‌گردند و بخشی هم همزمان با بلیت رفت، بلیت برگشت را هم خریداری کردند و برای مابقی هم اتوبوس فوق‌العاده در نظر داریم. 

همچنین احمد رضا عامری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با استقبال بالایی برای بلیت اتوبوس برای مقاصد قم و به ویژه مشهد مواجه هستیم و برای این ایام ٢٠ درصد تخفیف در نرخ بلیت‌ها در نظر گرفته و اعمال شد.

وی ادامه داد: برای اتوبوس‌های فوق‌العاده در این مسیر هرچه در توان داریم را عرضه می‌کنیم.

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