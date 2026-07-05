مردم برای حضور در مراسم تشییع امام شهید نگران تامین سوخت خودرو نباشند

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنکار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: با عنایت خداوند متعال تمامی فعالین به صورت شبانه روزی و با دقت و همت در تلاشند و تامین و توزیع پایدار سوخت در سراسر کشور برای حضور مردم در مراسم تشییع رهبرشهید جریان دارد و مردم نگران سوخت خودرو نباشند

وی گفت: مردم با استفاده از وسایل نقلیه عمومی راحتتر و بهتر می توانند خود را به مقصد مراسم تشییع برسانند ولی اگر به هر دلیلی انتخابشان خودروی شخصی بود سعی کنند که از تمام ظرفیت خودرو استفاده کنند و مطمئن باشند که به حول و قوه الهی همه فعالین تلاش شبانه روزی دارند و انشالله کوچکترین مشکلی در سوخت رسانی ایجاد نخواهد شد.

نواز افزود: توصیه اصلی ما این هست که کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند و قبل از حدود ۲۰۰ کیلومتری استانی که تشییع برگزار میشود خصوصا تهران، از پر بودن باک خودرو اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای افزایش کارتهای آزاد، افزایش امکان برداشت از کارت سوخت شخصی و خدمت رسانی کامل به مردم عزیزمان اندیشیده شده است.

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