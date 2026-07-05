به گزارش ایلنا از اویل پرایس، شش ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که به زیرساخت‌های مجتمع فلزات منطقه آسیب رساند، وضعیت تردد در تنگه هرمز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ وضعیتی که بازارهای جهانی فلزات پایه را در نیمه نخست سال با نوسانات شدید و سردرگمی مواجه کرده است.

در حالی که تنها چند روز از تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن میان تهران و واشنگتن می‌گذرد، گزارش‌ها از وضعیت تنگه هرمز متناقض است. بر اساس مفاد این توافق، واشنگتن تا ۱۹ جولای فرصت دارد محاصره دریایی را به طور کامل لغو کند، در مقابل تعهد تهران به «تلاش برای بازگرداندن ترافیک پیش از جنگ» است؛ موضوعی که بازار فلزات را نگران کرده است.

فروکش کردن تاثیر جنگ بر آلومینیوم

بازارهای فلزی در نیمه اول سال شاهد تقابل دو رویکرد بودند؛ فلزاتی که مستقیماً درگیر تنش‌های خلیج فارس بودند و فلزاتی که تحت تأثیر اصول بنیادین عرضه و تقاضا قرار داشتند. حملات موشکی به کارخانه‌های ذوب در امارات و بحرین که بین ماه‌های فوریه تا مه، حدود ۲ میلیون تن از ظرفیت تولید منطقه را از مدار خارج کرد، قیمت آلومینیوم را در اوایل ژوئن به رکورد ۳۷۸۰ دلار در هر تن رساند. با این حال، با فروکش کردن هیجانات جنگی، بخش عمده‌ای از این پریمیوم قیمتی از بین رفته است، حتی در شرایطی که بازگشت جریان نفت خلیج فارس به وضعیت عادی، همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.

مس؛ از خلیج فارس تا واشنگتن

وضعیت مس در این میان پیچیده‌تر است. انسداد تنگه هرمز با کاهش عرضه اسید سولفوریک، تولیدکنندگان لیچینگ را با بحران مواجه کرد و باعث شد قیمت مس در ژوئن از مرز ۱۴ هزار دلار فراتر رود. اما تحلیلگران معتقدند اکنون «عامل نوسان واقعی مس» از خلیج فارس به واشنگتن منتقل شده است.

بازارها در انتظار تصمیم نهایی دولت ترامپ درباره تعرفه ۱۵ درصدی بر مس وارداتی هستند که قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود. «دیوید ویلسون»، استراتژیست فلزات در بانک بی‌ان‌پی پاریباس تأکید می‌کند که لابی‌های گسترده علیه این تعرفه‌ها همچنان در جریان است و نتیجه این تصمیم، مسیر آتی قیمت مس را تعیین خواهد کرد.

عملکرد متفاوت سایر فلزات

در حالی که فلزات درگیر تنش، نوسانات سیاسی را تجربه کردند، سایر فلزات بر اساس اصول بنیادین خود حرکت کردند:

قلع: با وجود عدم تأثیرپذیری از جنگ، به دلیل فشارهای ساختاری بر عرضه، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرد.

با وجود عدم تأثیرپذیری از جنگ، به دلیل فشارهای ساختاری بر عرضه، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرد. روی: برخلاف تصورات، به دلیل کسری جهانی عرضه (خارج از چین)، با رشد ۱۴ درصدی مواجه شد.

برخلاف تصورات، به دلیل کسری جهانی عرضه (خارج از چین)، با رشد ۱۴ درصدی مواجه شد. سرب: به دلیل مازاد عرضه، افت ۷ درصدی را تجربه کرد.

به دلیل مازاد عرضه، افت ۷ درصدی را تجربه کرد. نیکل: بیش از هر چیز تحت تأثیر سهمیه‌های معدنی اندونزی و اخبار مربوط به کاهش تولید قرار داشت.

چشم‌انداز نیمه دوم سال

«واندانا هاری» از مؤسسه «واندا اینسایتس» معتقد است: «بازگشایی تنگه، فرآیندی ناقص، غیرقابل پیش‌بینی و مبهم است.» با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که به محض حذف این اختلاف قیمت‌های ناشی از تنش، بازارهای فلزات پایه دوباره به روال عادی خود بازگشته و عمدتاً بر پایه عرضه و تقاضای واقعی و تصمیمات تعرفه‌ای واشنگتن، مسیر خود را در نیمه دوم سال ترسیم خواهند کرد.

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