به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه در بانک مرکزی گفت: چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: این ادعا در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقامات کشور در خصوص موجودی ذخایر کالا‌های اساسی و دارو تا پایان سال اطمینان داده بود.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مدعی شده است که عبدالناصر همتی در نامه‌ای به آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به او اطلاع داده که در صورت ادامه محاصره دریایی، ذخایر مواد غذایی و دارویی کشور تا پایان ماه اوت (شهریور ۱۴۰۵) به پایان خواهد رسید.

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