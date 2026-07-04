اختلال موقت خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران بامداد یکشنبه ۱۴ تیرماه
خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران بهمنظور بهروزرسانی و ارتقای زیرساختهای فنی و افزایش پایداری سامانههای بانکی، بامداد یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت موقت از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۲:۰۰ در دسترس نخواهد بود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، این وقفه موقت در راستای اجرای عملیات فنی و ارتقای زیرساختهای بانکی انجام میشود و پس از پایان عملیات، خدمات مبتنی بر کارت مجدداً در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.
بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، پیشاپیش بابت این وقفه موقت پوزش میطلبد و اعلام میکند آخرین اخبار و اطلاعیههای مرتبط از طریق کانالهای رسمی بانک اطلاعرسانی خواهد شد.