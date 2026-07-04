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اختلال موقت خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران بامداد یکشنبه ۱۴ تیرماه

اختلال موقت خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران بامداد یکشنبه ۱۴ تیرماه
کد خبر : 1808755
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خدمات مبتنی بر کارت بانک ملی ایران به‌منظور به‌روزرسانی و ارتقای زیرساخت‌های فنی و افزایش پایداری سامانه‌های بانکی، بامداد یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت موقت از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۲:۰۰ در دسترس نخواهد بود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، این وقفه موقت در راستای اجرای عملیات فنی و ارتقای زیرساخت‌های بانکی انجام می‌شود و پس از پایان عملیات، خدمات مبتنی بر کارت مجدداً در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، پیشاپیش بابت این وقفه موقت پوزش می‌طلبد و اعلام می‌کند آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط از طریق کانال‌های رسمی بانک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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