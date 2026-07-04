مدیرعامل توانیر از موکبها و زائرسرای سعادتآباد بازدید کرد
مدیرعامل شرکت توانیر، به همراه معاون مالی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو، با حضور در موکبها و زائرسرای منطقه سعادتآباد، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به زائران و عزاداران قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر به همراه آرش کردی، معاون مالی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو، با حضور در موکبها و زائرسرای منطقه سعادتآباد، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به زائران و عزاداران قرار گرفتند.
در این بازدید، آخرین وضعیت تأمین برق موکبها و زائرسراها، آمادگی تجهیزات و هماهنگیهای انجام شده برای حفظ پایداری شبکه برق بررسی و بر استمرار خدماترسانی مطلوب در طول برگزاری مراسم تأکید شد.
همچنین مدیران وزارت نیرو از تأسیسات برقرسانی زائرسرای پارکسوار بیهقی که تأمین برق آن برعهده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و امور برق سعادتآباد بوده است، بازدید کردند.
برای تأمین برق پایدار این مجموعه، یک دستگاه پست کمپکت 800 کیلوولتآمپری، یک دستگاه ژنراتور 400 کیلوولتآمپری و دهها هزار متر شبکه 20 کیلوولت و فشار ضعیف احداث و اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر در جریان این بازدید، خدمترسانی به زائران را افتخاری برای صنعت برق دانست و با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی، بهرهبرداری و گروههای پشتیبانی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل برای تأمین برق پایدار و بدون وقفه مراکز خدماتی و محل استقرار زائران تأکید کرد.
آرش کردی، معاون مالی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو نیز با تقدیر از تلاشهای کارکنان صنعت برق، هماهنگی و آمادگی مجموعههای اجرایی را در خدمترسانی به زائران ارزشمند توصیف کرد و بر تداوم حمایت و پشتیبانی وزارت نیرو از برنامههای خدمترسانی در این ایام تأکید کرد.
در پایان، معاون وزیر نیرو و شرکت توانیر با حضور در جمع خادمان و عوامل اجرایی، از تلاشهای شبانهروزی آنان برای فراهم کردن شرایط مناسب خدمترسانی به زائران و عزاداران قدردانی کردند.