مدیریت موفق پروازها در شرایط جنگی/ تأکید بر رعایت حقوق مسافران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه صادق، سیزدهم تیرماه در حاشیه بازدید از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و بررسی وضعیت عملیاتی این فرودگاه و روند بازسازی این ترمینال، با اشاره به چالش‌های صنعت هوانوردی، به تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت پروازها در دوران پس از جنگ پرداخت.

تاب‌آوری زیرساخت‌های هوانوردی در برابر حملات

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سوابق تحریم‌های طولانی‌مدت و فرسودگی ناوگان هوایی کشور، اظهار داشت: صنعت هوانوردی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دست‌به‌گریبان است. با این وجود، در جریان حملات اخیر، با وجود ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر عدم آسیب به اماکن غیرنظامی، فرودگاه مهرآباد در 35 نوبت مورد تهاجم قرار گرفت که منجر به بروز خساراتی به بخش‌های راداری، باند پروازی و برج مراقبت شد.

صادق افزود: با این حال، با همت و تلاش مجموعه شرکت فرودگاه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی، عملیات فرودگاهی متوقف نشد و در روز گذشته، علیرغم شرایط خاص کشور، بیش از 50 پرواز، عمدتاً در قالب پروازهای ویژه برای استقبال و بدرقه مهمانان خارجی که جهت ادای احترام به «رهبر شهید» حضور یافته بودند، به بهترین نحو انجام گرفت.

الزام شرکت‌های هواپیمایی به رعایت حقوق مسافران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پذیرش کاستی‌ها و وجود تأخیرات در پروازها به دلیل فرسودگی ناوگان، تصریح کرد: اولویت ما ارائه بیشترین خدمت به مردم است. با این حال، شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند در صورت بروز تأخیر، نسبت به آگاهی‌بخشی به مسافران و ارائه خدمات مرتبط بر اساس دستورالعمل‌ های «حقوق مسافر» اقدام کنند.

نوسازی ناوگان هوایی؛ در اولویت برنامه‌ها

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازسازی‌های انجام‌شده در فضای ترمینال‌های مهرآباد برای تسهیل رفت‌وآمد و تسریع در خدمات‌رسانی به مسافران، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت زیرساختی در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن شرایط جنگی و نتایج حاصل از مذاکرات، زمینه برای خروج ناوگان هوایی از فرسودگی و فراهم‌سازی امکان واردات هواپیما فراهم شود تا کیفیت خدمات به مردم شریف ایران ارتقا یابد.