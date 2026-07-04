وزیر راه و شهرسازی در جلسه قرارگاه حمل و نقل هوایی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب:
صنعت هوانوردی کشور در استقبال و بدرقه مهمانان خارجی مراسم تشییع خوش درخشید
وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت حمل و نقل هوایی در استقبال و بدرقه میهمانان خارجی برای حضور در مراسم تشییع خوش درخشید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق، در جلسه کارگروه حملونقل هوایی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای هوانوردی کشور در پی جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، اظهار داشت: با وجود این آسیبها، صنعت هوانوردی کشور در 2 روز اخیر و همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، همچنین استقبال و بدرقه مقامات عالیرتبه کشورهای شرکتکننده در این مراسم، عملکردی شایسته و افتخارآفرین داشت.
وی با قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت هوانوردی افزود: تمامی بخشهای این صنعت با هماهنگی، انسجام و آمادگی کامل، مأموریتهای محوله در مراسم تشییع را به بهترین شکل انجام دادند و نقش مؤثری در برگزاری منظم این رویداد ملی و بینالمللی ایفا کردند.
وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از مدیران، متخصصان و کارکنان صنعت هوانوردی کشور تصریح کرد: صنعت هوانوردی کشور در این روزهای حساس و در مراسم استقبال و بدرقه مهمانان خارجی مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید خوش درخشید و به همه دستاندرکاران این حوزه خداقوت و دستمریزاد میگویم.
صادق در ادامه خواستار برنامه ریزی منظم و دقیق برای عملیات پروازی اربعین حسینی و همچنین استفاده از تجربیات این مراسم برای ارائه خدمات حداکثری به مردم شد.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای تاسیس ایرلاین های جدید با 5فروند هواپیما، بر رتبه بندی شرکت های هواپیمایی به عنوان اقدامی مهم و موثر در راستای تحقق حقوق مسافر تاکید کرد.