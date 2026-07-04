پایداری کامل شبکه سوخت رسانی کشور در ایام وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، کرامت ویس کرمی در حاشیه بازدید از موکب شهدای صنعت نفت گفت: از زمان اعلام برنامه زمان‌بندی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین پایدار سوخت در سراسر کشور آغاز شد و هم‌اکنون نیز جلسات مستمر روزانه به‌صورت ویدئوکنفرانس با ۳۷ منطقه عملیاتی برگزار می‌شود تا روند سوخت‌رسانی به‌صورت لحظه‌ای پایش شود.

وی با بیان این‌که تاکنون کوچک‌ترین خللی در تأمین سوخت جایگاه‌های عرضه ایجاد نشده است، افزود: همکاران من به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد وضعیت و اجرای برنامه‌های سوخت‌رسانی هستند تا خدمات بدون وقفه به مردم ارائه شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای ناوگان حمل‌ونقل مسافری گفت: با توجه به برنامه‌ریزی افزایش تردد اتوبوس‌های بین‌شهری به استان‌های هدف برگزاری مراسم وداع و تشییع از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت نفت‌گاز تنخواه در کارت سوخت بیش از ۱۳ هزار اتوبوس بین‌شهری معرفی شده از سوی سازمان مزبور، شارژ شده تا نسبت به جابه‌جایی مسافران اقدام کنند.

ویس کرمی ادامه داد: برای ناوگان اتوبوس‌های درون‌شهری که مأمور جابه‌جایی بین‌شهری شده‌اند نیز کارت‌های ویژه سوخت صادر و جایگاه‌های مشخصی در محورهای مواصلاتی منتهی به سه استان هدف تعیین شده است تا این ناوگان بتوانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به تامین حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران گفت: وزارت نفت نیز تأمین هزار دستگاه اتوبوس از این تعداد را بر عهده دارد و همه تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی به این ناوگان نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین از آمادگی کامل برای تأمین سوخت هواپیماهای حامل هیئت‌ها و مقام‌های خارجی خبر داد و گفت: سوخت مورد نیاز این پروازها بر اساس مصوبات ابلاغی و بدون هیچ مشکلی تأمین شده است.

ویس‌کرمی همچنین از برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تهران، مشهد و قم خبر داد و گفت: این موکب‌ها هم‌اکنون در حال ارائه خدمات به زائران و هموطنان هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه صنعت نفت گفت: مردم اطمینان داشته باشند که همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین خللی در روند تأمین و توزیع سوخت در هیچ نقطه‌ای از کشور ایجاد شود.

انتهای پیام/