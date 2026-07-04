راهاندازی ۵۵ اکیپ واکنش سریع برای پایداری برق پایتخت
قائممقام شرکت توزیع برق استان تهران از راهاندازی 55 گروه واکنش سریع برای پایداری برق پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، قائممقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از راهاندازی 55 گروه واکنش سریع یا همان اکیپهای عملیات و اتفاقات به عنوان خط مقدم خدمترسانی در شرکت، با استفاده از تجربه جنگ 12 روزه و جنگ رمضان خبر داد.
قدیر جاویدی با اشاره به راهاندازی 55 گروه واکنش سریع گفت: این اکیپها در 5 حوزه اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مستقر بوده و با پوشش کامل محدوده تحت خدمت، آمادگی عملیاترسانی در 22 منطقه شرکت را دارند تا در سریعترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه اعزام شوند.
وی افزود: استقرار گسترده این نیروها در تمامی مناطق، نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و تسریع در بازگردانی برق مشترکان ایفا میکند.
️قائممقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: هدایت و فرماندهی عملیات این اکیپها از طریق مراکز راهبری انجام میشود. مراکز راهبری با بهرهگیری از سامانههای هوشمند پایش شبکه، سیستمهای مدیریت اتفاقات و نقشههای مانور، محل دقیق حادثه را شناسایی کرده و نزدیکترین اکیپ عملیاتی را اعزام و فرآیند رفع خاموشی و بازیابی شبکه را به صورت برخط مدیریت و پایش میکنند.
️جاویدی تاکید کرد: این هماهنگی هوشمند، موجب افزایش سرعت واکنش، کاهش زمان خاموشی و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق میشود.
️وی، یکی از مهمترین مأموریتهای اکیپهای عملیات و واکنش سریع را انجام اقدامات غیرقابل پیش بینی در مراسمات و مناسبتها عنوان کرد و افزود: این اکیپها در مراسم تشییع پیکر امام شهید به صورت اضطراری با همکاری مناطق مربوطه اقدام به نصب 2 دستگاه ترانسفورماتور و شبکههای فشار متوسط و ضعیف کردهاند.
️قائممقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: اکیپهای عملیات و اتفاقات به تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز از جمله خودروهای عملیاتی، بالابر، جرثقیل، تجهیزات ایمنی، ابزارهای تخصصی تعمیرات و وسایل ارتباطی مجهز هستند و در شرایط بحران نیز از پشتیبانی کامل لجستیکی و انبارهای بحران برای تأمین تجهیزات، مصالح و اقلام مورد نیاز بهرهمند میشوند. این ظرفیت، امکان تداوم عملیات حتی در حوادث گسترده را فراهم میسازد.
️وی ادامه داد: این نیروهای عملیاتی، آموزشهای تخصصی مدیریت بحران، واکنش سریع و بازسازی شبکه را بهصورت مستمر فرا میگیرند و آمادگی دارند در تمامی شرایط اضطراری از جمله؛ مراسمات و مناسبتها، بارشهای شدید، طوفان، سیلاب، زلزله، آتشسوزی، حوادث گسترده شهری و حتی شرایط ناشی از جنگ و تهدیدات علیه زیرساختهای برق، با حفظ ایمنی، نسبت به تأمین برق مراکز حیاتی، رفع آسیبهای شبکه و بازگرداندن هرچه سریعتر پایداری شبکه اقدام کنند.
️جاویدی ادامه داد: این اکیپها علاوه بر مأموریت در منطقه محل استقرار خود، در قالب طرح معین برای پشتیبانی از سایر مناطق از پیش تعیین شده نیز سازماندهی و آموزش دیدهاند تا در شرایط بحرانی، ظرفیت عملیاتی شرکت بهصورت یکپارچه به کار گرفته شود.
️وی با بیان اینکه دامنه فعالیت اکیپهای عملیات و اتفاقات تنها به رفع خاموشی محدود نمیشود، تصریح کرد: تعمیر و بهسازی شبکه، تعویض تجهیزات معیوب، مدیریت حوادث ناشی از شرایط جوی، برخورد خودرو با تأسیسات برق، حوادث غیرمترقبه و پشتیبانی از مانورهای عملیاتی و مدیریت بحران از جمله مأموریتهای این نیروهاست.
️قائممقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: اکیپهای واکنش سریع، با تکیه بر دانش فنی، تجهیزات تخصصی، آموزشهای مستمر، پشتیبانی لجستیکی و هماهنگی کامل با مراکز راهبری، از مهمترین ارکان حفظ پایداری شبکه توزیع برق استان تهران به شمار میروند و در هر ساعت از شبانهروز برای تأمین برق پایدار و خدمترسانی به مشترکان آماده انجام مأموریت هستند.