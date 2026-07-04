وضعیت کاری بانکها در روز یکشنیه اعلام شد

وی ضمن یادآوری اینکه فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در استان تهران روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر خواهد بود، افزود: تصمیم‌گیری در خصوص نوع فعالیت یا تغییر در ساعات کاری در شعب کشیک بانک‌ها در استان‌های مختلف، در سایر روزهای هفته بر عهده استانداری هر استان خواهد بود و مشتریان برای اطمینان از لیست دقیق شعب فعال و ساعات دقیق کاری در منطقه خود، به وبگاه رسمی بانک مورد نظر مراجعه کنند.

ساعاتی پیش، هیئت دولت اعلام کرد: پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی و با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیینهای سوگواری، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور تعیین کرده است.