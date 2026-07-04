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وزیر نفت:

ایران در مقابل دشمن، مقاوم و سرسخت می‌ایستد

ایران در مقابل دشمن، مقاوم و سرسخت می‌ایستد
کد خبر : 1808685
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وزیر نفت گفت: ضمن وداع با رهبر شهید و بیعت با جانشین خلف و صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، برای اعتلای ایران و پیروزی این سرزمین در مقابل حملات دشمنان تا آخر ایستاده‌ایم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، 13 تیر) با حضور در موکب شهدای صنعت نفت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب بیان کرد: جای ایشان در قلب‌های ما تا ابد باقی است.

وی با قدردانی از همکاران خود در صنعت نفت برای خدمت‌رسانی به زائران حاضر در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، افزود: روزهایی که در داغ رهبر شهیدمان پشت‌سر می‌گذاریم، بسیار غمناک و تلخ است. رهبری بر اصول خود در طول سال‌های زعامتشان ایستادند و نه‌تنها جامعه مسلمانان جهان، بلکه همه آزادگان عالم ایشان را با تمام وجود باور داشتند.

وزیر نفت گفت: ایشان مصداق روشن «نفس مطمئنه» بودند. رهبری حکیم و فرزانه که کشور را در طول سال‌های رهبری‌شان از گذرگاه‌های سخت عبور دادند و با اهدای خون خود و شهادتشان پیروزی را نصیب ملت قهرمان ایران کردند.

پاک‌نژاد با اشاره به حضور در موکب شهدای صنعت نفت گفت: اینجا حاضر شدم تا ضمن وداع با رهبر شهید، با جانشین خلف و صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بیعت کرده و به ایشان عرض کنیم برای اعتلای ایران و پیروزی این سرزمین در مقابل حملات دشمنانی که نه دین دارند و نه به آزادگی پایند هستند و نه اصول اخلاقی را باور دارند، تا آخر ایستاده‌ایم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در مقابل چنین دشمنی چقدر سرسخت و مقاوم می‌ایستد، یادآور شد: پیروزی بر دشمن تا این لحظه حاصل اقتدار نظامی ایران، حضور مردم قهرمان‌ در صحنه و اتحاد و یکپارچگی ملت ایران است که انتظار این پیروزی تحت زعامت و رهبری هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری وجود داشت.

وزیر نفت با اشاره به تلاش شبانه‌روزی همکاران خود برای برپایی این موکب و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع و وداع رهبر شهید، گفت: با توجه به هوای گرم و شرایط دشوار، خدمت‌رسانی شما بسیار مؤثر است و از مشکلات عزیزان حاضر در این مراسم می‌کاهد. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. ان‌شاءالله موفق و پایدار باشید.

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