وی با قدردانی از همکاران خود در صنعت نفت برای خدمت‌رسانی به زائران حاضر در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، افزود: روزهایی که در داغ رهبر شهیدمان پشت‌سر می‌گذاریم، بسیار غمناک و تلخ است. رهبری بر اصول خود در طول سال‌های زعامتشان ایستادند و نه‌تنها جامعه مسلمانان جهان، بلکه همه آزادگان عالم ایشان را با تمام وجود باور داشتند.

وزیر نفت گفت: ایشان مصداق روشن «نفس مطمئنه» بودند. رهبری حکیم و فرزانه که کشور را در طول سال‌های رهبری‌شان از گذرگاه‌های سخت عبور دادند و با اهدای خون خود و شهادتشان پیروزی را نصیب ملت قهرمان ایران کردند.

پاک‌نژاد با اشاره به حضور در موکب شهدای صنعت نفت گفت: اینجا حاضر شدم تا ضمن وداع با رهبر شهید، با جانشین خلف و صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بیعت کرده و به ایشان عرض کنیم برای اعتلای ایران و پیروزی این سرزمین در مقابل حملات دشمنانی که نه دین دارند و نه به آزادگی پایند هستند و نه اصول اخلاقی را باور دارند، تا آخر ایستاده‌ایم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در مقابل چنین دشمنی چقدر سرسخت و مقاوم می‌ایستد، یادآور شد: پیروزی بر دشمن تا این لحظه حاصل اقتدار نظامی ایران، حضور مردم قهرمان‌ در صحنه و اتحاد و یکپارچگی ملت ایران است که انتظار این پیروزی تحت زعامت و رهبری هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری وجود داشت.

وزیر نفت با اشاره به تلاش شبانه‌روزی همکاران خود برای برپایی این موکب و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع و وداع رهبر شهید، گفت: با توجه به هوای گرم و شرایط دشوار، خدمت‌رسانی شما بسیار مؤثر است و از مشکلات عزیزان حاضر در این مراسم می‌کاهد. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. ان‌شاءالله موفق و پایدار باشید.